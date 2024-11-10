اليوم السابع
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وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين

الأحد، 10 نوفمبر 2024 06:57 م
وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين أجهزة التابلت
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المستهدفة باستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) للطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الحالي 2024/2025 وهي النحو التالي:

- طلاب الثانوي العام بالمدارس المستهدفة.

- العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).

- العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية -

- مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).

- العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية - الرسمية للغات من الفئات التالية:

- مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم (۱۳۸) الصادر بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام .

 







وزارة التربية والتعليم

الفئات المسموح لها باستلام التابلت

اخبا رمصر




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