وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها باستلام التابلت من الطلاب والمعلمين

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المستهدفة باستلام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) للطلاب والمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم في العام الدراسي الحالي 2024/2025 وهي النحو التالي:

- طلاب الثانوي العام بالمدارس المستهدفة.

- العاملون بالمديريات التعليمية من الفئات التالية: (موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية - مدير مركز التطوير التكنولوجي - مدير إدارة الإحصاء).

- العاملون بالإدارات التعليمية من الفئات التالية: (الموجهين الأوائل للمواد الدراسية الأساسية -

- مدير مركز التطوير التكنولوجي - رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية).

- العاملون بمدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية - الرسمية للغات من الفئات التالية:

- مدير المدرسة - إخصائي التطوير التكنولوجي أو مسئول التطوير التكنولوجي - مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة - معلمي المواد الدراسية الأساسية، والتي تضاف درجاتها للمجموع الواردة بالقرار الوزاري رقم (۱۳۸) الصادر بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب مرحلة التعليم الثانوي العام .