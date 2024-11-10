وزارة التعليم: توقيع الطلاب على نموذج موحد لاستلام جهاز التابلت المدرسى

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، يلتزم ولى الأمر، وكذا الطالب ذاته بالتوقيع على النموذج المحدد لاستلام الجهاز المشار إليه بمقتضى إقرار بالاستلام يوقع عليه كل منهما، ويلتزم بالتوقيع على النموذج الموحد لاستلام الجهاز المشار إليه، بمقتضى إقرار يوقع عليه وفقا للنموذج المرفق.

وأوضحت الوزارة أنه تلتزم كل مدرسة مستهدفة بحفظ أصل نموذج الاستلام لكل من: الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى في الملفات الخاصة بذلك، والمحفوظة بالمدرسة، ويُعتبر هذا النموذج عهدة ذات قيمة على المدرسة والعاملين بشئون الطلاب والمعلمين، وأي فقد للنموذج يسأل المتسبب عنه تأديبيا، وجنائيا، ومدنيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تتولى وحدة المعلومات بالمدرسة بإعداد كشوف ببيانات الطلاب - الفئات المستهدفة الأخرى) المستلمين للأجهزة المشار إليها، موضح بها الرقم القومي والكود المسلسل (IMIE) لكل جهاز معتمدة من مدير المدرسة، مع إدخال البيانات، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمدرسة، بالتنسيق مع قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وحرصا على تحقيق المصالح العام، فإنه يتعين على رؤساء الإدارات المركزية المعنية بالوزارة، ومديري المديريات التعليمية، وجميع الجهات المعنية بالوزارة الالتزام بالتعليمات الواردة.