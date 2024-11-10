وزارة التعليم تحدد ضوابط تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط الخاصة بتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي والمعلمين والعاملين، من حيث التوقيع على النموذج الموحد للإستلام، مؤكده تلتزم المديريات والإدارات التعليمية، والمدارس بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستهدفين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، تتولى كل مديرية وإدارة تعليمية تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بتوزيع الأجهزة، وتسليمها، وإعادة استلامها مرة أخرى، وما يستجد من أعمال على أن تشكل من الإدارات التالية:

- عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا)

- عضو من الشئون القانونية.

- عضو من التعليم الثانوي.

- عضو من التطوير التكنولوجي عضو من الإحصاء.

- عضو من المخازن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال رد جهاز الحاسب اللوحي (التابلت) من الطالب - الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة. أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) التي يتم إعادة استلامها من الفئات المستهدفة: انتهاء الضمان -

وأكدت الوزارة على أن رد الجهاز للنقل أو الندب أو الإحالة للمعاش أو انتهاء الدراسة للناجحين أو المحولين لأي نظام تعليمي آخر)، يتم الاحتفاظ بها - بعد تقديم شهادة من الوكيل بصلاحيتها - بمخازن كل إدارة تعليمية وفقا للإجراءات المخزنية المقررة قانونا، مع قيام المديرية بموافاة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة بالأجهزة المتحفظ عليها، وموقف حالتها الفنية.

وأشارت الوزارة، أنه في حالة فقدان الجهاز أو تلفه (تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها، مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.