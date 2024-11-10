وزارة التعليم: رد التابلت من الطلاب بعد انتهاء دراستهم بالمرحلة الثانوية

كتب محمود طه حسين

أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا بشأن الزام طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت برده مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية ونص القرار على أن يعتبر التابلت الشخصي عهدة شخصية لحين انتهاء الطالب من المرحلة الثانوية وعليه تسليمه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانوية، وعند رد جهاز التابلت من الفئات المستهدفة( الطالب والمعلم والفئات المستهدفة الأخرى في المدرسة) يلتزم كل منهم بأن يرفق بالجهاز شهادة من الوكيل المعتمد بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل ولا يتم استلام الجهاز من الإدارة التعليمية، إلا بموجب هذه الشهادة.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة فقدان الجهاز أو تلفه تلف يعرضه للخروج من الضمان قبل نهاية فترة الضمان من جانب المستلم الطالب الفئات المستهدفة الأخرى، يلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، وتسدد القيمة وفقا لقيمته الدفترية شاملة كافة المصروفات الإدارية، وغيرها مع تسليمه جهازاً بديلا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية، مع عدم تسليم تابلت لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الخاصة.