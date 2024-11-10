معهد الصحة الحيوانية بالمنوفية يحصل على تجديد الاعتماد فى فحص الأغذية والعلف

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتور سماح عيد مدير معهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية تجديد اعتماد المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) للمواصفة ISO17025 لمعمل شبين الكوم للسنة الثالثة فى مجال فحوص الأغذية والأعلاف ذات الأصل ضمن منظومة الحفاظ على سلامة الغذائية المتداولة فى الأسواق وتوفير كوب لبن نظيف.

أضافت أن تجديد الإعتماد يأتى فى إطار دور وزارة الزراعة فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى، وتنفيذا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق، وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية لمجابهة المستجدات الدولية لتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى.

وأكدت "عيد "إن أهمية تجديد الإعتماد فى احدى عشر اختبارا منها البروسيلا فى الالبان، و السموم الفطرية فى الالبان والاعلاف وجودة سلامة الغذاء يخدم مراكز تجميع الالبان ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" ومن خلال منظومة الأعتماد المستمرة لمعامل المعهد الفرعية بالمحافظات المختلفة .



وأشادت "عيد " بمجهود فريق العمل بالمعمل وفريق الجودة ويدل لك على التزامهم وحرصهم الشديد بتقديم خدمات تحليلية ذات جودة عالية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.