‫الزراعة: علماء وباحثو معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الأمريكية

كتبت أسماء نصار

تقدمت الدكتورة سماح عبد السلام مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتهنئة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمناسبة اختيار تصنيف جامعة ستانفارد الاميريكية لأفضل علماء العالم لعام 2024.

وضمت القائمة الدكتور محمود عصام رئيس بحوث البروسيلا وخبير المنظمة العالمية WOAH لمرض البروسيلا والدكتور أحمد عرفان رئيس بحوث البيوتكنولوجي ورئيس وحدة البيوتكنولوجي بالمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، والدكتور عمر إسماعيل زين الدين باحث علم التغذية بالمعمل الفرعي كفر الشيخ بقائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2024.

جدير بالذكر أن تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم يتم وفقا لعدد من المعايير لقياس مدى تأثير الأبحاث العلمية بما يثري البحث العلمي بمختلف التخصصات ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية المستدامة لخدمة البشرية ويأتي عدد مرات الإستشهاد citations للأبحاث العلمية على رأس معايير التصنيف.



الدكتور محمود حمدى



الدكتور عمر اسماعيل