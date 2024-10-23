اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 06:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"التموين" تطلق سيارات متنقلة لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة 15% بمدينة الطور

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:54 م
"التموين" تطلق سيارات متنقلة لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة 15% بمدينة الطور سيارات متنقلة لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق قوافل من 8 سيارات متنقلة محملة بالسلع الغذائية والأساسية واللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات بمدينة الطور بمنطقتى الوادى والجبيل وبنسب تخفيضات تجاوزت 15%، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الطور، ويأتى ذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبالاشتراك مع الغرفة التجارية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت استمرار قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة، بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً بسعر 159 جنيها للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.







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