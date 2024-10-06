مشروبات للتخلص من السموم وتحسين صحة المعدة

كتبت إيناس البنا

إزالة السموم من الجسم أمر ضروري للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بينما يقوم الجسم بإزالة السموم بشكل طبيعي، فإن بعض المشروبات العشبية يمكن أن تدعم هذه العملية، ما يساعد على طرد السموم بشكل أكثر فعالية.

هذه المشروبات العشبية وفقًا لموقع تايمز أوف إنديا ليست مفيدة فقط لتطهير معدتك ولكنها تعمل أيضًا على تعزيز الصحة العامة، وفيما يلي خمسة مشروبات عشبية سهلة التحضير وفعالة في إزالة السموم من معدتك.

شاي الزنجبيل والفلفل الأسود

الزنجبيل ورشة من الفلفل الأسود هما مكونان قويان معروفان بفوائدهما الهضمية، وقد استُخدم الزنجبيل لقرون في الطب التقليدي لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فهو يساعد في الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية وتعزيز إفراز الصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام بكفاءة أكبر.

من ناحية أخرى، يحتوي الفلفل الأسود على البيبيرين، وهو مركب يعزز امتصاص العناصر الغذائية ويساعد في الهضم، عند الجمع بينهما، ينتج الزنجبيل والفلفل الأسود شايًا قويًا يمكن أن يساعد في إزالة السموم من معدتك عن طريق تعزيز الهضم الصحي وتقليل الالتهاب.

عصير البنجر

البنجر هو مصدر غذائي قوي، فهو يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم، كما أن محتواه العالي من البيتالين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، فعال بشكل خاص في دعم وظائف الكبد وإزالة السموم، يساعد عصير البنجر على تحفيز إنزيمات إزالة السموم الطبيعية من الكبد، مما يساعد في تكسير وإزالة السموم من المعدة والأمعاء.

وجد أن عصير البنجر يحسن عملية الهضم من خلال زيادة إنتاج حمض المعدة، وهو أمر ضروري لتكسير الطعام بشكل صحيح. وجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrition Research أن الاستهلاك المنتظم لعصير البنجر يمكن أن يعزز وظائف الكبد ويدعم إزالة السموم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لتطهير معدتك.

شاي بالبهارات

يجمع هذا الشاي المتبل بين ثلاث بهارات قوية - القرفة والكمون واليانسون - تعمل معًا على إزالة السموم من المعدة، تشتهر القرفة بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي ودعم صحة الأمعاء بشكل عام.

تساعد بذور الكمون في الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية، بينما تساعد بذور الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخ ويعزز الهضم السلس، عند تحضير هذه التوابل معًا، فإنها تخلق شايًا دافئًا يساعد في تطهير المعدة عن طريق تحسين الهضم وتقليل الالتهاب.

مشروب الديتوكس الأخضر

هذا المشروب الأخضر لإزالة السموم هو مزيج من السبانخ والخيار والزنجبيل وعصير الليمون، كل منها يساهم بخصائص فريدة لإزالة السموم، السبانخ غنية بالكلوروفيل، وهو مركب يساعد في تطهير الجهاز الهضمي عن طريق الارتباط بالسموم وإخراجها من الجسم.

الخيار مرطب ويساعد على طرد السموم من خلال البول، بينما يساعد الزنجبيل، في الهضم ويقلل الالتهاب، يضيف عصير الليمون نكهة منعشة ويدعم إزالة السموم من الكبد بمحتواه العالي من فيتامين سي.

هذا المشروب الأخضر لإزالة السموم هو مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تساعد في تطهير المعدة وتحسين الهضم وتعزيز الصحة العامة.

