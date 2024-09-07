من طعامك.. كيف يمكنك التحكم فى مرض الكلى المزمن

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يحدث تناول الطعام الصحي فرقًا كبيرًا على صحتك، خاصة لو كنت تعانى من أمراض الكلى المزمنة، حيث يمكن لإدخال بعد التعديلات الصحية على نظامك الغذائي أن يكون لها تأثير واضح في العلاج، فإذا كنت تعاني من أي نوع من أمراض الكلى، فسيحدد طبيبك أفضل نظام غذائي لاحتياجاتك الفردية، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

فاتباع نظام غذائي سيمنع سوء التغذية البروتيني ويساعد أيضًا في علاج المضاعفات والحالات الطبية الأخرى، كما أن اتباع نظام غذائي مناسب يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري غير المنضبط وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وفقر الدم والحماض الأيضي وفرط نشاط الغدة جار الدرقية الثانوي.

فيما يلى.. نصائح غذائية للحفاظ على وظائف الكلى مع منع المزيد من الضرر لمن يعانون من أمراض الكلى المزمنة:



السعرات الحرارية

يمكنك إضافة المزيد من الطاقة إلى نظامك الغذائي عن طريق إضافة المزيد من الدهون/السكريات إلى الأطعمة التي تتناولها، ولكن تجنب الأطعمة السكرية إذا كنت تعاني من مرض السكرى، يمكنك تناول الحبوب والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون وخبز القمح الكامل والأرز وما إلى ذلك، والتي توفر لك سعرات حرارية عالية.

البروتين

البروتين هو اللبنة الأساسية للخلايا الحية وهو ضروري لبناء وإصلاح أنسجة الجسم، ويجب على المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، ويمكنهم تناول كميات محكومة في شكل لحوم ودواجن وأسماك المياه العذبة والبيض والزبادي والجبن والبروتين النباتي مثل الحمص والعدس والخضروات والمكسرات والبازلاء وفول الصويا.

الصوديوم

قلل من استخدام الملح في الطهي ولا تضف الملح على المائدة أو في الطعام المطبوخ، لتعزيز نكهة الأطعمة بدلاً من الملح، يمكن إضافة القليل من الليمون والثوم والبصل والخل وجوزة الطيب والفلفل المجفف والفلفل والأعشاب والتوابل.

البوتاسيوم

يجب اتباع عملية الاستخلاص أثناء الطهي لتقليل مستوى البوتاسيوم في الخضروات، ويفضل تجنب استخدام الميكروويف لطهي الخضروات، ويمكن إزالة المزيد من البوتاسيوم إذا تم غلي الخضروات جيدًا، حيث تحتوي الخضروات المطبوخة عادة على نسبة أقل من البوتاسيوم من النيئة، وتجنب الخضروات الجذرية والخضروات الورقية الخضراء وماء جوز الهند والقهوة والبطاطس وما إلى ذلك.

الفوسفور

نظرًا لأن الفوسفور موجود في جميع فئات الأطعمة تقريبًا، فيجب استهلاكه بكميات محدودة مع التحكم في الكمية، تجنب الأطعمة الغنية بالفوسفور مثل المشروبات الغازية والعدس والفاصوليا والحبوب الكاملة ونخالة الشوفان والشوكولاتة وصودا الخبز.

الحديد

الأطعمة الغنية بالحديد غنية أيضًا بالبوتاسيوم والفوسفور، لذا فإن المفتاح هو الاستهلاك بكميات معتدلة، قم بزيادة تناولك للأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الخالية من الدهون والحبوب المدعمة بالحديد والأرز المدعم، ويمكن استخدام مقلاة حديد للطهي لأن بعض الحديد الموجود في المقلاة يمتص في الطعام أثناء الطهي، ولا تتناول أقراص الحديد مع منتجات الألبان أو القهوة أو الشاي.