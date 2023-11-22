دراسة: تقليل الملح بمقدار ملعقة صغيرة يوميًا له نفس تأثير أدوية ضغط الدم

كتبت أمل علام

وجدت دراسة حديثة، إن تقليل تناول الملح بمقدار ملعقة صغيرة فقط يوميًا له نفس تأثير أدوية ضغط الدم، ويقول طبيب القلب، "إن درجة التحسن تشبه تناول أدوية ضغط الدم، ولكن دون آثار جانبية"، وذلك وفقا لما ذكره موقع FoxNew.

وأكد الموقع، ما يقدر بنحو 61.9 مليون بالغ أمريكي يتناولون أدوية ضغط الدم، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) ، لكن دراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، تشير إلى أن قطع ملعقة صغيرة فقط من الملح كل يوم يمكن أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم بنفس التأثير.

وقام باحثون من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، وجامعة نورث وسترن ميديسن، وجامعة ألاباما في برمنجهام، بدراسة مجموعة مكونة من 213 فردًا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عامًا، وتم تقييم المشاركين أثناء تناولهم أطعمتهم الطبيعية، كما اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم لمدة أسبوع ونظامًا غذائيًا عالي الصوديوم لمدة أسبوع آخر.

وقال ديباك جوبتا، الأستاذ المساعد في الطب والباحث الرئيسي المشارك، إن معظم الأفراد في منتصف العمر وكبار السن يستهلكون نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية جدًا من الصوديوم".

تشير دراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن خفض ملعقة صغيرة من الملح يوميا يمكن أن يكون له نفس تأثير أدوية ضغط الدم، مقارنة بالنظام الغذائي المعتاد للفرد، أدى اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6 ملم زئبق، وهو تأثير مماثل لتأثير دواء شائع الاستخدام لارتفاع ضغط الدم، وفي الدراسة، قلل المشاركون من تناولهم للملح بنحو ملعقة صغيرة يوميا مقارنة بنظامهم الغذائي المعتاد.

وأضاف الموقع، تحتوي ملعقة كبيرة من الملح على ما يقارب 2300 ملج من الصوديوم، وقال جوبتا "إن حجم انخفاض ضغط الدم مع اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم كان مماثلا بين الأفراد الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، وارتفاع ضغط الدم الخاضع للرقابة، وارتفاع ضغط الدم غير المعالج وارتفاع ضغط الدم غير المنضبط".

وأوضح الموقع، يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للقلب.

وأوضح الموقع، إنه لاحظ حوالي 70% إلى 75% من المشاركين في الدراسة انخفاضًا في ضغط الدم لديهم، بغض النظر عما إذا كانوا يتناولون الدواء بالفعل، وفقًا للباحث الرئيسي المشارك نورينا ألين، أستاذ الطب الوقائي في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، وتم عرض النتائج أيضًا في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية 2023 في فيلادلفيا .

وقال ألين: "لم نكن نعرف في السابق ما إذا كان الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم بالفعل يمكنهم بالفعل خفض ضغط الدم لديهم بشكل أكبر عن طريق تقليل الصوديوم لديهم، وهذا يعزز أهمية تقليل تناول الصوديوم الغذائي للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم، حتى بين الأفراد الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم.

وقال أحد الأطباء، إنه في ضوء الدراسة الجديدة، فإن الصوديوم لاعب رئيسي في الحفاظ على ضغط الدم، لأنه يجذب الماء ويسبب امتصاص المزيد من السوائل من أمعائك، ومن الجدير بالملاحظة أيضًا مدى سرعة انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين في الأسبوع الذي اتبعوا فيه النظام الغذائي منخفض الصوديوم.

وقال، إن الأشخاص لديهم فرصة حقيقية لتحسين صحتهم من خلال تحسين نظامهم الغذائي بهذه الطريقة، ومن المثير بشكل خاص أن المنتجات التي استخدمناها في النظام الغذائي منخفض الصوديوم متاحة بشكل عام، لذلك لدى الناس فرصة حقيقية لتحسين صحتهم من خلال تحسين نظامهم الغذائي بهذه الطريقة."

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن يلتزم البالغون بتناول 1500 ملجم أو أقل من الصوديوم يوميًا.

وأكد الموقع، إن هذه الدرجة من التحسن تشبه تناول أدوية ضغط الدم، ولكن دون أي آثار جانبية"، مضيفة، الصوديوم يلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على ضغط الدم، لأنه يجذب الماء ويسبب امتصاص المزيد من السوائل من الأمعاء" توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بأن يلتزم البالغون بتناول 1500 ملجم أو أقل من الصوديوم يوميًا.

وحذر أحد مؤلفي الدراسة من أن "ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لأنه يضع ضغطا إضافيا على الشرايين".

وأكد، إن إجمالي تناول الصوديوم اليومي الذي أوصت به جمعية القلب الأمريكية هو 1500 ملليجرام، وقد تم تصميم هذه الدراسة لتقليله إلى أقل من ذلك، يعد ارتفاع ضغط الدم عامل الخطر الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على أكثر من مليار شخص على مستوى العالم، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للقلب.

وأشار الموقع إلى، إنه في بيان الدراسة "ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية لأنه يضع ضغطا إضافيا على الشرايين"، "إنه يؤثر على قدرة القلب على العمل بفعالية وضخ الدم."

وفي عام 2021، ساهم ارتفاع ضغط الدم في 691.095 حالة وفاة في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.