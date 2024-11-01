مع تقلبات الطقس.. احمِ رئتيك من العدوى والأمراض من طعامك

كتبت فاطمة ياسر

يزيد تلوث الهواء وتقلبات الطقس من خطر انتشار العدوى وكذلك الإصابة بأمراض مختلفة، كذلك يجب على أصحاب الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والذين يعانون من مرض الانسداد الرئوى المزمن والالتهاب الرئوي وغيرها من عدوى الجهاز التنفسى توخى الحذر والحفاظ على صحتهم مع تقلبات الطقس، ووفقًا لموقع hindustantimes سنتعرف علي أبرز الأطعمة والمشروبات التي تحميك من العدوى، ومنها:

- الزنجبيل يحتوي علي مادة الجينجيرول لها خصائص مضادة للالتهابات قوية.

- الكركم يحتوي علي مادة الكركمين و له نشاط مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة ومضاد للسرطان.

- تناول الليمون والنعناع تعد من الحيل الجيدة التي تساعد في إزالة السموم من خلال تهدئة الجهاز التنفسي.

- التوت، غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين، والتي تعمل على الحفاظ على وظائف الرئة.

- يعمل المنثول الموجود في النعناع كمضاد للاحتقان، حيث يعمل على تقليص الأغشية المتورمة في الأنف مما يجعل التنفس أسهل، كما يساعد أيضًا على تخفيف المخاط المتجمع في الرئتين.

- أحماض أوميجا 3، والتي توجد بكثرة في الأسماك ومكملات زيت السمك والجوز واللوز وبذور الكتان، تبدو واعدة للحفاظ على صحة الرئة.

- الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الحبوب الكاملة والدخن وفول الصويا وبذور السمسم تساعد في الحفاظ على قوة عضلات الرئة.

- الأطعمة الغنية بالسيلينيوم كالبيض، والأرز وبذور عباد الشمس، فتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الرئتين وتحسين وظائف الرئة.

- تعمل الفواكه الحمضية على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 9% وفقًا للدراسات.

- الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن والخضروات ذات اللون الأصفر والبرتقالي وصفار البيض وما إلى ذلك تساعد في الحفاظ على سلامة ظهارة الرئة وتمارس تأثيرات مضادة للالتهابات.