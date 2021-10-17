5 أنواع من الأعشاب تساعد فى تخفيف الانتفاخ.. أبرزها شاي الليمون والنعناع

الشمر

تتمتع بذور الشمر بخصائص مهدئة وتبريد استثنائية، يمكن تناولها كلما شعرت باضطراب في المعدة، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يستهلكون الشمر بعد تناول الوجبات، نظرا لأنه يمنع تراكم الغازات وهو السبب الرئيسي للانتفاخ، فالشمر والماء الدافئ هما أفضل علاج للانتفاخ.

النعناع

هو علاج آخر لتخفيف الانتفاخ بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون بشكل منتظم من الحموضة والإمساك تجربة شاي النعناع للتخفيف من مشكلتهم، هناك العديد من الفوائد الصحية، يساعد في تنشيط نفس الشخص وقد يكون له أيضًا فوائد أخرى لمحاربة رائحة الفم الكريهة.