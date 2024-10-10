نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة والشديدة.. فى اليوم العالمى للصحة النفسية

كتبت فاطمة ياسر

يتزامن اليوم مع الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية، ونركز فى التقرير التالى على أبرز النصائح والحيل للتعامل مع أصحاب الأمراض الشديدة والمزمنة والسرطان، وفقا لتصريح خاص للدكتور محمد على استشارى الطب النفسى فى كلية طب قصر العينى.

وأوضح استشارى الطب النفسى أن أصحاب المرض المزمن والأمراض الشديدة مثل السرطان، لهم طريقة ميعنة فى التعامل والدعم النفسى، ومن المهم دعم الأشخاص الذين يعانون من حالة مزمنة، فغالبًا ما تجعل الأمراض المزمنة والشديدة من الصعب على الأشخاص التحرك بمفردهم، ويجب دعمهم نفسيا عن طريق اتباع بعض النصائح، ومنها..

نصائح الدعم النفسى

1 - يمر الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بأوقات عصيبة بالفعل، ومن المهم أن نفهم حالتهم النفسية ونحاول عدم تقديم نصائح غير مرغوب فيها لهم والتي قد تجعلهم يشعرون بالسوء.

2 - يجب أن نسألهم عما يحتاجون إليه، ونحاول ترتيب ذلك لهم عندما نستمع إلى احتياجاتهم، فإننا نجعلهم يشعرون بأننا نستمع إليهم ونقدرهم.

3 - التعاطف والرحمة هما العنصران الرئيسيان اللذان ينبغي لنا أن نظهرهما عندما نعتني بمريض يعاني من مرض مزمن. وبجانب محاولة تقديم الرعاية له، ينبغي لنا أن نكون أحباءه ونظهر له التعاطف.

4 - التنزه وتغيير المناظر والتعامل الجيد مع الآخرين يعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالتهم النفسية.

5 - اتباع بعض النصائح الخاصة بالعلاج، واتبع الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم وقت الدواء، والذهاب للطبيب.

6 - الدعم النفسي مع المقربين، يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحماية من الأضرار النفسية.