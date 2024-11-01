فرك عينيك بقوة قد يسبب هذه المشاكل.. كيف تجنبها بطرق صحية؟

كتبت إيناس البنا

تهيج العين مشكلة شائعة يمكن أن تنشأ عن عدة أسباب، بما في ذلك الحساسية، والجفاف، ووقت طويل أمام الشاشة، أو التعرض للغبار والملوثات، بينما قد تقوم بفرك عينيك للتخلص من أي ملوثات عالقة بها، إلا أن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهيج وحتى المخاطرة بإتلاف العينين، إذن ماذا يمكنك أن تفعل بدلاً من ذلك؟، نعرض فيما يلى حسب موقع "OnlyMyHealth" بعض النصائح المفيدة لتخفيف الألم أثناء مناقشة بعض الأسباب الشائعة لتهيج العين.

ما أسباب فرك العين بقوة؟

قد يختلف انتشار تهيج العين حسب السبب الكامن وراءه، من مرض جفاف العين إلى التهاب الملتحمة التحسسي، يمكن للعديد من العوامل أن تسبب تهيج العين.



في حين أن مرض جفاف العين هو حالة شائعة تحدث عندما لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع أو تنتج دموعًا رديئة الجودة، فإن الحساسية التهاب الملتحمة يحدث عندما يصبح النسيج الذي يبطن الجفون ويغطي بياض العين ملتهبًا، ومع ذلك، هذه ليست الأسباب الوحيدة لتهيج العين، يسرد التقرير بعض الأسباب الشائعة وراء ذلك:

الحساسية: تهيج العين شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية معينة تتعلق بالطقس أو حبوب اللقاح أو الطعام، وقد يؤدي هذا إلى ظهور أعراض تشمل العطاس وإفرازات الأنف، وعادة ما تصبح عيناك دامعة وحمراء وحتى حكة في بعض الأحيان.

استخدام العدسات: يعد استخدام العدسات اللاصقة مصدرًا شائعًا لتهيج العين لأنها تتراكم عليها الكائنات الحية الدقيقة بسهولة.

إجهاد العين لفترات طويلة: التحديق في الشاشات الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وغيرها من الأدوات قد يسبب تهيجًا في عينيك، كما قد يسبب هذا التهيج عدم ارتياح في رقبتك وظهرك وألمًا في الصداع بالإضافة إلى مشاكل العين.

العوامل البيئية: يمكن أن يحدث تهيج العين بسبب مهيجات مثل الغبار ودخان التبغ، الماء المكلور والطقس الجاف، وقد تشعر أيضًا بظهور حبيبات على عينيك بسبب ذلك.

كيف يؤثر فرك العينين بقوة على عينيك؟

فرك العينين بشكل متكرر يمكن أن يضعف القرنية ويجعلها رقيقة، مما يجعلها تبرز إلى الأمام وتتخذ شكلًا مخروطيًا أكثر، مضيفًا أن رد فعلك الأولي عندما يدخل شيء غريب في عينك هو على الأرجح فركه للتخلص منه، ولكن هناك احتمال أن يخدش هذا الشيء القرنية ويسبب المزيد من الضرر.

فرك العين بشكل متواصل لفترة طويلة قد يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالقرنية المخروطية، وهي حالة تتسبب في ترقق القرنية تدريجيًا وتضخمها إلى شكل مخروطي، وقد يؤدي هذا إلى عدم وضوح الرؤية وحساسية محتملة للضوء والوهج، ومن المؤسف أن القرنية المخروطية تؤثر على كلتا العينين، حيث قد تتأثر إحدى العينين أكثر من الأخرى.

ويبدأ الأشخاص عادة في الإصابة بهذا المرض بين سن الثلاثين وأواخر سنوات المراهقة، وقد يتفاقم المرض تدريجيًا لمدة عشر سنوات أو أكثر.

كيفية إزالة المواد المهيجة من العين بأمان

بدلاً من فرك عينيك بعنف، يمكنك محاولة استخدام الدموع الصناعية أو المحلول الملحي لتصريف المواد المهيجة بدلاً من ذلك.

من الناحية الصحية، ضع في اعتبارك أن يديك ملوثة بالكائنات الحية الدقيقة والجراثيم، وبالتالي، فإن وضع إصبع في عينيك لم يتم تنظيفه بشكل صحيح بالماء والصابون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مرض، مثل التهاب الملتحمة.

يمكن أن يؤدي فرك العينين إلى زيادة الضغط في العينين، مما يؤدي إلى تمزق الشبكية أو انفصالها، إذا فركت عينيك بشكل مفرط، فقد تبدو أكبر سنًا أيضًا، وقد يكون هناك انفجار للأوعية الدموية الصغيرة، مما قد يؤدي إلى التسبب في التجاعيد والهالات السوداء واحمرار العينين.

من المهم طلب العناية الطبية إذا شعرت بأي نوع من الوخز أو الحكة أو عدم وضوح الرؤية أو التهاب العين. لا تهمل أي أعراض تتعلق بالعينين، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان البصر مدى الحياة. الاستشارة من أخصائي طبيب العيون هي أفضل مسار عمل لمنع أي مشاكل خطيرة.

