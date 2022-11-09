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من تهيج العين إلى نوبات الربو.. كيف تحمى نفسك من أضرار تلوث الهواء؟

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 09:00 ص
من تهيج العين إلى نوبات الربو.. كيف تحمى نفسك من أضرار تلوث الهواء؟ تأثير تلوث الهواء على الصحة
كتبت إيناس البنا

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 هناك العديد من المكونات للهواء الملوث، لكن PM2.5 وأول أكسيد الكربون هما الأكثر خطورة.وفقا لموقع " thehealthsite" فإن مجاري الهواء لدينا ليست مصممة لترشيح مثل هذه الجزيئات الصغيرة وهي تدخل بعمق في نظامنا التنفسي، كلما كان حجم الجسيمات أصغر، كلما تعمقت.

يمكن أن يؤدي التعرض القصير للهواء الملوث إلى تهيج العين والأنف والحلق والجلد، وكذلك إلى نوبات الربو، يمكن أن يؤدي التعرض المطول إلى الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي وسرطان الرئة، لذلك، من المهم جدًا أن نحمي أنفسنا من الآثار السيئة لتلوث الهواء.

آثار تلوث الهواء على صحة الإنسان
 

تظل الآثار الصحية لاستنشاق الهواء الملوث مصدر قلق للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، فيما يلى بعض الآثار الضارة لتلوث الهواء: 

1. يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية

2. يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة

3.يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

4. يحفز ظهور احتشاء عضلة القلب الحاد

5. يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

6. يزيد من خطر الاصابة بمرض باركنسون

7. يثير اضطرابات النمو العصبي

8. يمكن أن يسبب اللوكيميا

كيف نحمي نفسك من الآثار السيئة لتلوث الهواء؟
 

ارتدِ قناعًا دائمًا أثناء الخروج، خاصةً عندما تكون جودة الهواء سيئة.

حاول تجنب الخروج عندما يكون مؤشر جودة الهواء مرتفعًا وعندما يكون هناك ضباب دخاني مرئي.

تدرب على استخدام السيارات وزرع المزيد من الأشجار.

مارس تمارين تطهير الرئة أو وضعيات اليوجا (تحت التوجيه المناسب).

يمكن أن تساعد هذه الخطوات الصغيرة في الحفاظ على رئتيك.

 


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