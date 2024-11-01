بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم، الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما نقل ثقيل والأخرى ربع نقل، بمدينة أسوان الجديدة بالقرب من مديرية الأمن.

وأسفر الحادث، عن إصابة 4 أشخاص، وهم: "إيهاب صلاح موسى، 42 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وجروح متفرقة، وابنه يوسف إيهاب صلاح، 10 سنوات، اشتباه كسر بالساق الأيمن، وكدمات متفرقة، وابنه الثانى محمد إيهاب صلاح، 15 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة، ومزمل أكرم صلاح، 13 سنة، جرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.



