اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم دراجتين ناريتين بأسوان

الجمعة، 12 أبريل 2024 09:58 ص
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم دراجتين ناريتين بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم، وقع مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بين دراجتين ناريتين بمدينة أسوان الجديدة، تم نقل الجثة إلى مشرحة اسوان الرئيسية، والمصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بوقوع حادث تصادم مرورى بين دراجتين ناريتين، وهو ما أسفر عن وجود ضحايا، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود حمدى احمد 26 سنة، وإصابة كل من أحمد محمد احمد 19 سنة، عبد الله إبراهيم 22 سنة، عبد الرحمن حسام 19 سنة، إسلام عبد الرحيم مختار 19 سنة.

تم نقل المتوفى إلى مشرحة اسوان الرئيسية، والمصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.







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