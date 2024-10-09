تساقط الشعر ونقص الحديد.. تعرف على العلاقة وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

تساقط الشعر من الأمور التي لها العديد من الأسباب، ومنها خلل في الجينات أو عوامل أخرى بسبب نظامك الغذائي غير الصحي، وفقا لموقع healthshots.

أكد التقرير، أن نقص الحديد يعد أحد أسباب تساقط الشعر المؤقت، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة، والسبب أن الحديد يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى خلايا متعددة، بما في ذلك بصيلات الشعر، حيث يضمن الهيموجلوبين حصول بصيلات الشعر على ما يكفي من الأكسجين لتحفيز نمو الشعر الصحي.

ولذا فعندما تكون مستويات الحديد منخفضة ، فيقل إمداد الأكسجين، وتكافح بصيلات الشعر لإنتاج شعر جديد، وهذا يؤدي إلى تساقطه.

وقدم التقرير بعض الأشخاص الأكثر عرضة لنقص الحديد المسبب في تساقط الشعر، وهم:

-النساء

بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، تكون النساء في سن الإنجاب أكثر عرضة لنقص الحديد. كما تحتاج النساء الحوامل إلى المزيد من الحديد لدعم نمو الجنين، مما قد يؤدي إلى فقر الدم إذا لم يكن تناولهن للحديد كافياً.

-الأشخاص النباتيون

نظرًا لأن الحديد النباتي يمتصه الجسم بشكل أقل سهولة من الحديد الهيمي (الموجود في المنتجات الحيوانية)، فقد يجد النباتيون صعوبة في تلبية احتياجاتهم من الحديد من خلال النظام الغذائي وحد، ولذا يجب تناول الحديد الحيواني.

-بعض الحالات المرضية في المعدة

يمكن لحالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، أو مرض كرون، أو القرحة أن تضعف قدرة الجسم على امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى نقصه.

-الأمراض المزمنة

يمكن أن تؤدي الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى، أو قصور القلب، أو السرطان إلى تقليل قدرة الجسم على تخزين الحديد أو استخدامه بكفاءة، مما يجعل فقر الدم أكثر احتمالا.

نصائح لزيادة الحديد في الجسم



وقدم التقرير بعض النصائح الهامة لزيادة الحديد في الجسم، والحد من تساقط الشعر، ومنها:



-تناول الأسماك واللحوم الحمراء والكبد والدجاج.



-بالنسبة للنباتيين، تشمل مصادر الحديد العدس والسبانخ والفاصوليا ، مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي كالحمضيات لتعزيز امتصاص الحديد.



- إجراء فحوصات منتظمة، وخاصة فحوصات الدم، للمساعدة في مراقبة مستويات الحديد ومنع نقص الحديد قبل أن يؤدي إلى تساقط الشعر.



-إدارة التوتر والحصول على قسط كافٍ من النوم واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم في الحصول على شعر أكثر صحة ومنع التساقط المفرط الناجم عن اختلال التوازن الغذائي.