قبل وبعد وأثناء العلاج الكيميائي.. روشتة كاملة للتعامل مع تساقط الشعر

كتبت إيناس البنا

قد يكون تساقط الشعر أحد أكثر الآثار الجانبية المزعجة للعلاج الكيميائي، ويضيف احتمال تساقط الشعر عبئًا عاطفيًا إلى رحلة السرطان الصعبة بالفعل، فهم ما يمكن توقعه وكيفية إدارة الموقف واستكشاف التدابير الوقائية يمكن أن يساعدك على التعامل بشكل أفضل مع هذا التغيير المؤقت ولكن المهم.

فهم تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي.



العلاج الكيميائي وفقا لموقع onlymyhealth يتضمن استخدام عقاقير قوية مصممة لاستهداف وتدمير الخلايا السرطانية سريعة النمو، تؤثر هذه العقاقير أيضًا على خلايا أخرى سريعة الانقسام في جسمك، بما في ذلك الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر، يتسبب هذا الاضطراب في تساقط الشعر.

يمكن أن تؤدي أدوية العلاج الكيميائي المختلفة والجرعات المختلفة إلى درجات متفاوتة من تساقط الشعر، قد يؤدي بعضها إلى ترقق الشعر فقط، في حين يؤدي البعض الآخر إلى الصلع الكامل، من المهم مناقشة فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشأن الأدوية المحددة التي ستتلقاها والآثار الجانبية المتوقعة.

التسلسل الزمني لتساقط الشعر

عادةً ما يبدأ تساقط الشعر خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد بدء العلاج الكيميائي، وقد يحدث هذا التساقط فجأة.

إعادة نمو الشعر بعد العلاج الكيميائي

يبدأ نمو الشعر من جديد عادةً بعد عدة أسابيع من الانتهاء من العلاج الكيميائي، ويبدأ معظم المرضى في ملاحظة نمو الشعر الجديد بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من آخر علاج، في البداية، قد يختلف الشعر الجديد في الملمس واللون عن شعرك السابق، فقد يكون أكثر تجعدًا أو استقامة أو رماديًا، ولكن هذه التغييرات غالبًا ما تكون مؤقتة حيث تعود بصيلات الشعر تدريجيًا إلى وظيفتها الطبيعية.

التدابير الوقائية وخيارات العلاج

يمكن لبعض العلاجات أن تقلل من شدة التساقط، ومن بين هذه الطرق تبريد فروة الرأس، والذي يتضمن ارتداء قبعة باردة أثناء جلسات العلاج الكيميائي، يعمل التبريد على تقليل تدفق الدم إلى فروة الرأس، وبالتالي الحد من كمية أدوية العلاج الكيميائي التي تصل إلى بصيلات الشعر.

في حين تشير بعض الدراسات إلى أن القبعات الباردة قد تكون فعالة، إلا أنها تحمل أيضًا خطرًا ضئيلًا لتكرار الإصابة بالسرطان في منطقة فروة الرأس، بالإضافة إلى ذلك، تتفاوت فعالية تبريد فروة الرأس، خاصة بين الأفراد ذوي الشعر المجعد أو الملفوف بإحكام.

العناية بالشعر أثناء العلاج الكيميائي

العناية اللطيفة بشعرك قبل وأثناء وبعد العلاج الكيميائي يمكن أن تساعد في إدارة تساقط الشعر:

قبل العلاج الكيميائي

تجنب العلاجات القاسية مثل التبييض أو الصبغ أو تمويج الشعر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف بصيلات الشعر وجعل الشعر أكثر عرضة للتساقط.

فكر في قص شعرك: الشعر القصير يمكن أن يجعل تساقط الشعر أقل وضوحًا وقد يساعد في تسهيل الانتقال العاطفي.

التخطيط لتغطية الرأس: قرر ما إذا كنت تريد استخدام الشعر المستعار أو الأوشحة أو القبعات، من الأسهل التخطيط لهذه الخيارات في وقت مبكر.

أثناء العلاج الكيميائي

حافظ على روتين لطيف: استخدم فرشاة ناعمة واغسل شعرك فقط عند الحاجة بشامبو لطيف.

حماية فروة رأسك: استخدم كريم الوقاية من الشمس أو ارتدي قبعات لحماية فروة رأسك من التعرض لأشعة الشمس والطقس البارد، فروة الرأس الحساسة يمكن أن تتهيج بسهولة بسبب العوامل الجوية.

بعد العلاج الكيميائي

استمر في العناية اللطيفة: سيكون الشعر الذي ينمو حديثًا رقيقًا وأكثر عرضة للتلف، تجنب العلاجات الكيميائية وتصفيف الشعر بالحرارة حتى يستعيد شعرك قوته.

كن صبورًا: إن نمو الشعر عملية بطيئة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعود شعرك إلى حالته السابقة.

في حين أن تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي قد يكون تجربة صعبة وعاطفية، فإن فهم ما يمكن توقعه وكيفية إدارته يمكن أن يساعدك في التعامل مع هذا الجانب من علاج السرطان، مناقشة مخاوفك مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك واستكشاف الخيارات المتاحة للعناية بالشعر والتغطية يمكن أن يوفر بعض الراحة والتحكم خلال هذا الوقت العصيب، تذكر أن تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي يكون مؤقتًا عادةً، وأن إعادة نمو الشعر هي علامة مشجعة على التعافي.