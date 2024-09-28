5 علامات أن جسمك يحتاج لمزيد من التغذية.. منها تساقط الشعر

كتب - حسام الشقويرى

نقص التغذية مشكلة شائعة يواجهها كثير من الناس، وهو مصطلح واسع النطاق يصف انخفاض مستويات أي عنصر غذائي مطلوب لتلبية احتياجات الجسم ووظائفه، ومن المفيد تقييم نظامك الغذائي أو استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتحديد أوجه القصور المحتملة، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

1 - التعب وانخفاض الطاقة

إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد يشير ذلك إلى أنك بحاجة إلى المزيد من السعرات الحرارية والبروتين في نظامك الغذائي.

2 - أظافر ضعيفة أو هشة

يمكن أن يشير ضعف صحة الأظافر، مثل التقصف أو الترقق أو النمو البطيء، إلى عدم تناول كمية كافية من البيوتين أو البروتين أو الزنك.

3 - تساقط الشعر

قد يشير تساقط الشعر المفرط إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية مثل نمو البروتين والحديد، مما يمنع تساقط الشعر

4 - تقرحات الفم المؤلمة

ترتبط هذه الأعراض بنقص الفيتامينات، وخاصة فيتامين ب والحديد. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من قرح الفم هم أكثر عرضة لانخفاض مستويات الحديد.

5 - ضعف التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح أو الكدمات وقتًا طويلاً للشفاء، فقد يكون السبب هو نقص فيتامين سي أو الزنك أو البروتين

في حين أن التغذية ونمط الحياة أمران محوريان في الوقاية من الأمراض، فإن التشخيص المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة أمر بالغ الأهمية في إدارة وتخفيف المخاطر الصحية. يمكن للفحوصات الوقائية، مثل اختبار السكر، اكتشاف المشكلات الصحية المحتملة قبل أن تصبح شديدة

