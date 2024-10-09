الحركة بركة.. النشاط البدنى يحميك من آلام الظهر

كتبت فاطمة ياسر

كشف دراسة حديثة أن القيام بالنشاط البدني يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تخفيف خطر الإصابة بآلام الظهر، وفقا لموقع hindustantimes.

أكد التقرير أن الجلوس لفترات طويلة يعد من الأمور المسببة للإصابة بأمراض الظهر، ولذا كشفت دراسة حديثة بجامعة توركو في فنلندا، أنه يساعد تقليل وقت الجلوس الأشخاص، وخاصة أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن وعدم النشاط البدني في تقوية الظهر والحد من الأعراض الخاصة به.

استهدفت الدراسة المشاركين الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات الصحية التي تنطوي على خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.

فأجريت الدراسة على 64 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عامًا يعانون من زيادة الوزن ، و تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، طُلب من المجموعة الأولى تقليل وقت الجلوس وإدراج تمارين خفيفة في روتينهم اليومي ، بينما طُلب من المجموعة الأخرى الاستمرار في روتينهم الطبيعي.

تأثير التمارين الخفيفة على آلام الظهر

تم مراقبة المشاركين لمدة ستة أشهر ، أولئك الذين أدرجوا تمارين خفيفة في روتينهم أظهروا آلامًا مستقرة في الظهر ، في حين أظهرت المجموعة غير النشطة زيادة حادة في شدة آلام الظهر.

وخلصت الدراسة إلى أن تقليل الخمول يمكن أن يساعد في علاج آلام الظهر بشكل كبير، ولذا فعندما نعاني من أعراض آلام الظهر، يجب أن نحاول تقليل وقت الجلوس، وبدلا من ذلك نضيف تمارين خفيفة مثل المشي أو التمارين السريعة إلى الروتين اليومي.

ولذا يشعر الناس بقلق بشأن العواقب المترتبة على قضاء ساعات أطول في الجلوس، أو ممارسة أنشطة ترفيهية تعتمد على الشاشات، وتعد الدراسة بمثابة جرس إنذار لضرورة ممارسة تمارين خفيفة وتقليل وقت الجلوس لتجنب آلام الظهر المزمنة وغيرها من المشكلات الصحية.

