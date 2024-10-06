كيف ساعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باريس هيلتون على الإبداع والشعور بالنشاط؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت الممثلة الأمريكية باريس هيلتون، عن أنها تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ووصفت باريس هيلتون هذا الاضطراب بأنه "قوتها العظمى"، ويتفق معظم خبراء الصحة العقلية على أن هناك بعض الفوائد المدهشة لهذه الحالة.

وفقًا لـ Harvard Health، فإن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على سلوك الشخص ويمكن أن يجعل من الصعب عليه العمل في الحياة اليومية.

وكانت الممثلة باريس هيلتون متعددة المواهب - وهي سيدة مجتمع وعارضة أزياء ومغنية وممثلة وسيدة أعمال صريحة بشأن تشخيص حالتها في العديد من المقابلات وحتى كلمات الأغاني.

وأخبرت هيلتون موقع Healthline مؤخرًا أن اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يساعدها على "رؤية الأشياء من زوايا قد لا يراها الآخرون".

قالت باريس: "يمنحني اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط الإبداع والمرونة والقدرة على التفكير خارج الصندوق - وهي الصفات التي أعتبرها أعظم نقاط قوتي"، بينما أشادت بالتشخيص باعتباره القوة الدافعة وراء الكثير من نجاحها.

وأضافت: "اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط هو قوتي العظمى، ولا أعتقد أنه يحد من إمكاناتك؛ إنه يفتح إمكانيات جديدة".

وفقًا للخبراء، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو حالة دماغية طويلة الأمد أو مزمنة تؤدي إلى خلل تنفيذي، مما يعطل قدرة الشخص على إدارة عواطفه وأفكاره وأفعاله.

ويجعل من الصعب على الناس إدارة سلوكهم، أو الانتباه، أو تنظيم مزاجهم، أو البقاء منظمين، أو التركيز، أو اتباع التوجيهات.

ومع ذلك، بالنسبة للممثلة باريس هيلتون البالغة من العمر 43 عامًا، فتحت الحالة جبهة جديدة لتبديد الأساطير والمفاهيم الخاطئة حول اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مثل الاعتقاد بأن معظم الناس وأن المصابين بها غير قادرين على التركيز، وهو ما تقول إنه خاطئ.

وقالت: "لا يتعلق اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالكسل أو عدم التحفيز؛ في الواقع، يمكن أن نكون مدفوعين ومنتجين بشكل لا يصدق عندما يثير اهتمامنا شيء ما".

وأضافت باريس: "غالبًا ما لا يدرك الناس مقدار الجهد الذي يتطلبه إدارة الضوضاء والطاقة العقلية المستمرة التي تأتي مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. إنه أمر مرهق في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أننا أقل قدرة".

الخبراء يؤيدون ادعاء باريس

وفقًا للخبراء، يمكن أن يكون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مفيدًا لأن الاضطراب يجعل العديد من الأشخاص أكثر نشاطًا وعفوية وتركيزًا وإبداعًا، مما يساعدهم على أن يكونوا أكثر انفتاحًا واستعدادًا لتجربة أشياء جديدة.

كما أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هم أكثر عرضة لامتلاك "منظور مختلف للحياة" يمكن أن يجعلهم "مفكرين مبدعين"، ويمكن أن يصبحوا شديدي التركيز على المهام بحيث لديهم القدرة على "العمل عليها حتى الانتهاء دون كسر التركيز"، وفقًا لما نقله موقع Healthline عن الخبراء.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تلقى ما يقرب من 11% من الأطفال في الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا تشخيصًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وعلى مستوى العالم، تم تشخيص 7.2% من الأطفال و14% من البالغين بهذه الحالة.

وقال الخبراء إن عدد الأولاد الذين يتلقون تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكبر من عدد الفتيات.

تقول الدراسات إن العلماء تمكنوا من تحديد الاختلافات في بنية الدماغ ونشاط الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. الفص الجبهي من الدماغ - المسؤول عن التخطيط والانتباه واتخاذ القرارات - يميل إلى الوصول إلى النضج الكامل في وقت لاحق من الآخرين.

في المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يُعتقد أن مهارات الانتباه الموجه أضعف، والانتباه التلقائي هو نوع الانتباه الذي يستخدمونه عند القيام بشيء مثير للاهتمام أو جذاب.

على الرغم من اكتشاف الباحثين لهذه الاختلافات في الدماغ، إلا أنهم لا يفهمون تمامًا سبب حدوثها وتؤدي إلى أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. ومع ذلك، أشارت دراسات مكثفة إلى الجينات التي تلعب دورًا حيويًا. وفقًا للخبراء، غالبًا ما يكون اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وراثيًا - فالطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديه فرصة واحدة من كل أربع فرص لإنجاب أحد الوالدين مصابًا بهذه الحالة.



