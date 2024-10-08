علاجات منزلية بسيطة لانسداد الأنف في الخريف

كتبت مروة محمود الياس

انسداد الأنف أمر شائع الإصابة به في فصل الخريف، ذلك الفصل الذي نودع به فصل الصيف ونبدأ الشعور ببرودة الطقس تدريجيًا، هذا الأمر من شأنه أن يسبب بعض الانسداد في الأنف مع شعور بالصداع مع كثير من الأعراض المصاحب.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ايفري داي هلث الطبي المعني بالصحة والأمراض، فإن إنسداد الأنف خلال فصل الخريف له الكثير من الأسباب منها من لديهم تحسس أو حساسية أنفية أو حساسية صدرية، أو بسبب التعرض للهواء البارد أو الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا أو التلوث أو فيروس كورونا أو غيرها الكثير من الأسباب الأخرى.

وفقا للتقرير فإن احتقان الأنف قد يستمر إلى حوالي سبعة أيام ولكن إذا كان يزداد سوءًا أو يصاحبه بعض الأعراض الخطيرة مثل الارتفاع الحاد في درجة الحرارة أو آلام شديدة في الوجه، أو شعور بألم في الرأس والصداع شديد فيجب عليك استشارة الطبيب المختص وعدم الاكتفاء بالعلاجات المنزلية.

علاجات منزلية لعلاج انسداد الأنف في الخريف

كثير من العلاجات المنزلية يمكنك بها أن تتخلص من انسداد الأنف المزعج الذي يسبب لك صعوبات في التنفس والتركيز كما أنه يجعل المزاج مضطربًا، فضلاً عن أنه يقلل من فعالية الجهاز التنفسي والقدرة على الشعور بالراحة ومن أهم هذه العلاجات:

غسيل الأنف بالمحلول الملحي بشكل جيد، من خلال إدخال المحلول في فتحه أنف والتخلص منه في الفتحة الأخرى.

فيتامين سي أفضل وأهم الفيتامينات التي تقلل من حدة الإصابة بالبرد، وتعزز من تقليل للاحتقان خاصة الناتج عن الحساسية ولذلك فإن شاى الليمون أو الليمون الدافئ، أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن أن تعزز من فتح الأنف، وكذلك تعزز من تعديل درجو حرارة الجسم وزيادة المناعة.

شاي الزنجبيل أيضًا من الخيارات الصحية التي تخفف من احتقان الأنف وانسدادها حاول الاستفاده بها

الكمادات الدافئة أحد أهم الحيل التي يمكن من خلالها تخفيف الشعور بالبرودة في الجبهة والأنف، وبالتالي تساعد على سريان الدم ما يعزز من فتح الأنف.

كلما كان جسمك أكثر ترطيبًا كان أكثر قدرة على التخلص من انسداد الأنف المزمن وهذا الانسداد يمكن من خلال شرب الكثير من المياه والسوائل الصحية أن يخف تدريجيا.