طريقتان لعلاج انسداد الأنف.. وبلاش أدوية البرد عن طريق الفم

كتبت أمل علام

أوصى خبير الصحة والرفاهية الدكتور مايكل موسلي، بأفضل السبل لعلاج انسداد الأنف بعد أن وجدت الأبحاث أن الدواء الموجود في أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية لا يعمل عند ابتلاعها، وذلك وفقا لما نشره موقع Daily Express.

وأوضح، أن الأبحاث التي أجرتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" وجدت أن المنتجات التي تحتوي على الفينيلفرين عديمة الفائدة إلى حد كبير في إزالة انسداد الأنف".

ونصح، إنه إذا كنت تريد استخدام الفينيلفرين فيجب أن يكون في رذاذ الأنف، بدلاً من ابتلاعه في حبوب أو مشروب ساخن، لكن شيئان يستخدمهما بنفسه لإصلاح انسداد الأنف هما بخار المنثول والوسائد.

قال: البخار يخفف مخاط أنفك، لقد وجدت أن الجمع بين القيام بذلك وشرب الكثير من الماء (الذي يمنعك من الإصابة بالجفاف ويخفف المخاط أيضًا) يساعد، مضيفا، إنه على الرغم من أن المنثول لا يعمل كمزيل للاحتقان، إلا أن الأبخرة القوية تخدع عقلك وتجعلك تعتقد أنك "تتنفس بسهولة أكبر".

وأضاف الدكتور موسلي أن استخدام وسادة لدعم نفسك يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الشعور بالانتفاخ، مضيفا، إنه لقد دعمت نفسي بالوسائد في الليل، لأن بهذه الطريقة تضمن الجاذبية وصول المخاط إلى حلقي، تقليل الضغط على الجيوب الأنفية، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن مزيلات الاحتقان يجب أن تستخدم فقط ما بين مرة إلى 4 مرات في اليوم، يجب عليك أيضًا التحقق من نشرة معلومات المريض التي تأتي مع الدواء الخاص بك للحصول على المشورة حول الكمية التي يجب تناولها وعدد مرات تناولها.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إنه لا ينبغي استخدام بخاخات وقطرات الأنف المزيلة للاحتقان لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة، لأن استخدامها لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان لديك، "تحدث إلى طبيبك العام إذا لم تتحسن الأعراض".