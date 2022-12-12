تعرف على أسباب انسداد واحتقان الأنف

كتبت نهير عبد النبى

انسداد أو احتقان الأنف من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون كبار كانوا أو صغار، وقد يكون ذلك بسبب أشياء عديدة منها الحساسية وهى اشهرهم ، وحسب ما ذكره موقع healthgrades فأن أبرز أسباب انسداد الأنف هى:

أسباب انسداد وإحتقان الأنف

الحساسية

الحساسية هي أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاحتقان الأنف أو انسداد الأنف، وتشمل الأعراض الأخرى لحساسية الأنف سيلان الأنف والعطس،و يعاني بعض الأشخاص أيضًا من الصداع والسعال وحكة الحلق وانسداد الأذنين والحكة والعيون الدامعة، و تحدث الحساسية عندما يبالغ جهازك المناعي في رد فعله تجاه مادة ما بالنسبة لحساسية الأنف ، عادة ما تكون حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات أو الغبار، و يعد تجنب مسببات الحساسية وتناول مضادات الهيستامين من العلاجات الرئيسية لحساسية الأنف، قد تساعد طلقات الحساسية بعض الأشخاص.

نزلات البرد

عدوى الجهاز التنفسي العلوي أو نزلات البرد هي سبب شائع آخر لانسداد الأنف، لأن معظم الناس على دراية بمرض الزكام والأعراض المصاحبة له، وسيلان الأنف، والعطس، وانسداد الأذنين، والسعال، وحكة الحلق، والصداع، وآلام الجسم، والحمى الخفيفة، وتسبب الفيروسات نزلات البرد، لذلك لن تساعد المضادات الحيوية، إنها فقط تحتاج إلى وقت لتأخذ مجراها يمكنك علاج أعراضك بأدوية البرد والسعال التي تصرف دون وصفة طبية ومسكنات الألم.

التهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب أو تورم في الجيوب الأنفية، والجيوب الأنفية هي أجزاء مجوفة داخل عظام وجهك جنبا إلى جنب مع احتقان الأنف ، عادة ما تشمل الأعراض مخاط سميك متغير اللون، و انخفاض الرائحة أو الذوق وضغط الوجه والألم أو عدم الراحة، و يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية حادًا، و يستمر من أيام إلى أسابيع - أو مزمنًا - ويستمر شهورًا و يعتمد علاج التهاب الجيوب الأنفية على السبب وما إذا كان حادًا أم مزمنًا، و تساعد المضادات الحيوية عندما يكون السبب عدوى بكتيرية ، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

المهيجات البيئية

يمكن أن تسبب المهيجات البيئية تفاعلًا يسمى التهاب الأنف الحركي الوعائي، وإنه يختلف عن رد الفعل التحسسي في هذه الحالة ، تتوسع الأوعية الدموية في الأنف وتصبح الأغشية الأنفية محتقنة، والنتيجة هي انسداد الأنف، و تشمل المهيجات الشائعة الدخان والعطور والهواء البارد والرطوبة والإجهاد والأطعمة الحارة والمشروبات الكحولية ومياه السباحة، ويمكن أن تسببه أيضًا بعض الأدوية ، مثل أدوية ضغط الدم و يعتمد العلاج على مدى إزعاجك من الأعراض. بشكل عام ، تجنب المهيجات يساعد.



الإفراط في استخدام رذاذ احتقان الأنف يؤدي الإفراط في استخدام مضادات الاحتقان التي تحتوي على رذاذ الأنف إلى نوع معين من التهاب الأنف الحركي الوعائي، التهاب الأنف الدوائي أو التهاب الأنف الناتج عن الأدوية، و إنه تأثير ارتداد يحدث عند استخدام هذه البخاخات لفترة أطول مما يوصي به الملصق ، والذي عادة ما يكون من 3 إلى 4 أيام، و تقوم البخاخات بتضييق الأوعية الدموية في أنفك لفتح الممرات الأنفية، عندما تفرط في استخدامها ، لن تتمكن الأوعية الدموية من الاستجابة والانقباض، إن إيقاف مزيلة الاحتقان واستخدام بخاخ الأنف الستيرويدي يعالج هذه الحالة.

التشوهات الهيكلية

التشوهات الهيكلية هي تشوهات داخل الأنف مع الحاجز الأنفي أو القرينات، الحاجز الأنفي هو الغضروف الرقيق الذي يفصل بين جانبي الأنف، الحاجز الأنفي المنحرف - أو الملتوي - يسد الأنف ويجعل التنفس صعبًا، التوربينات هي نتوءات عظمية على الجدار الداخلي للأنف تبرز في الأنف، و يمكن أن تتضخم وتمنع تدفق الهواء، و يمكن أن تسبب الزوائد الأنفية المتضخمة مشاكل مماثلة. قد تكون الجراحة ضرورية لأي من هذه الحالات



الأورام الحميدة والأنف

الاورام الحميدة الأنفية هي زوائد طرية ولحمية داخل الأنف تتدلى مثل العنب، يتسبب الالتهاب طويل الأمد في تكوين الزوائد الأنفية، ويمكن أن يكون هذا نتيجة للحساسية المزمنة أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو الربو أو الالتهابات المتكررة، ويمكن أن تسد الزوائد اللحمية الكبيرة أنفك وتتداخل مع التنفس يمكن أن تحدث الأورام سواء كانت حميدة أو سرطانية في الأنف أيضًا، ولكنها نادرة الحدوث، و قد تستجيب الاورام الحميدة للأدوية، ولكن الجراحة ضرورية في بعض الأحيان ضع في اعتبارك أن السلائل الأنفية تميل إلى التكرار.