ذكرى ميلاد عالمين حصلا على نوبل في الطب.. اعرف موضوع الجائزة

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم 8 أكتوبر بميلاد اثنين من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل فى الطب وهما العالم الألمانى أوتو هاينريش فاربورج، والعالم البريطاني رودني روبرت، وفيما يلى نتعرف على بعض المعلومات عنهما فى السطور التالية.

أوتو فاربورج حصل على نوبل فى الطب لاكتشافه طبيعة إنزيم الجهاز التنفسي

بحسب موقع جائزة نوبل الرسمى فقد حصل أوتو هاينريش فاربورج على جائزة نوبل في الطب سنة ١٩٣١ لاكتشافه طبيعة وطريقة عمل إنزيم الجهاز التنفسي.

ولد فاربورج في الثامن من أكتوبر عام 1883 في ألمانيا، كان والده الفيزيائي إميل فاربورج رئيسًا لمؤسسة الرايخ الفيزيائية، درس أوتو الكيمياء تحت إشراف إميل فيشر ، وحصل على درجة دكتور في الكيمياء (برلين) عام 1906. ثم درس تحت إشراف فون كريل وحصل على درجة دكتوراة في الطب (هايدلبرج) عام 1911.

خدم في حرس الخيالة البروسي أثناء الحرب العالمية الأولى، في عام 1918 تم تعيينه أستاذًا في معهد القيصر فيلهلم لعلم الأحياء، برلين-داهليم.

منذ عام 1931، أصبح مديرًا لمعهد القيصر فيلهلم لعلم وظائف الخلايا.

كانت أبحاث واربورج المبكرة مع فيشر في مجال البوليببتيدات، وفي هايدلبرج عمل على عملية الأكسدة. وقد أدى اهتمامه الخاص بدراسة العمليات الحيوية بالطرق الفيزيائية والكيميائية إلى محاولات ربط هذه العمليات بظواهر العالم غير العضوي. وتضمنت أساليبه دراسات مفصلة حول استيعاب ثاني أكسيد الكربون في النباتات، واستقلاب الأورام، والمكون الكيميائي للخميرة التنفسية الناقلة للأكسجين.

أدت أبحاثه اللاحقة في معهد القيصر فيلهلم إلى اكتشاف أن الفلافين والنيكوتيناميد كانتا المجموعتين النشطتين في الإنزيمات الناقلة للهيدروجين. وقد أعطى هذا، إلى جانب أكسجيناز الحديد المكتشف سابقًا، وصفًا كاملاً لعمليات الأكسدة والاختزال في العالم الحي.

لاكتشافه طبيعة وطريقة عمل إنزيم الجهاز التنفسي، مُنحت له جائزة نوبل في عام 1931. وقد فتح هذا الاكتشاف طرقًا جديدة في مجالات التمثيل الغذائي الخلوي والتنفس الخلوي. وقد أظهر، من بين أمور أخرى، أن الخلايا السرطانية يمكن أن تعيش وتتطور، حتى في غياب الأكسجين

توفي أوتو فاربورج في 1 أغسطس 1970.

رودني بورتر حصل على جائزة نوبل في الطب لاكتشافه البنية الكيميائية للجسم المضاد

ولد رودني روبرت بورتر فى ٨ أكتوبر ١٩١٧ بالمملكة المتحدة وحصل على جائزة نوبل لاكتشافه طبيعة البينة الكيميائية للجسم المضاد.

يحمينا جهاز المناعة من هجمات الكائنات الحية الدقيقة والسموم، جزئيًا من خلال تكوين أجسام مضادة في الدم تعمل على تحييد المواد الغريبة. قام رودني بورتر وجيرالد إيدلمان بشكل منفصل ببحث التركيب الكيميائي للأجسام المضادة. باستخدام طرق كيميائية مختلفة، قاما بتقسيم الأجسام المضادة إلى أجزاء أصغر ورسم آثارها البيولوجية. في عام 1959، سمح لهم ذلك بتحديد بنية الأجسام المضادة. تتكون الأجسام المضادة من سلسلتين بولي ببتيد أصغر وسلسلتين أكبر تشكلان بنية على شكل حرف Y.

وتوفى رودني روبرت عام ١٩٨٥.