الفائزون بجائزة نوبل للطب ابتكروا لقاح "mRNA"ضد كورونا وتغيير مسار الوباء

كتبت فاطمة ياسر

حصل عالمان ساعد عملهما الرائد في إنشاء لقاحات كورونا على جائزة نوبل في الطب، وكانوا السبب في تغير مسار الوباء والقدرة في القضاء عليه.

فكان كل من الدكتور لكاتالين كاريكو ودرو وايزمان الفضل في المساعدة في تغيير مسار الوباء كورونا، فقبل طرح لقاحات كورونا "mRNA" لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لحمايتهم ، كانت هذه التكنولوجيا تعتبر تجريبية، ويستكشف الباحثون الآن ما إذا كان يمكن أن يساعد التغلب على السرطان والأمراض الأخرى، وذلك وفقا لجريدة "dailymail.".

فالتقى الدكتور كاريكو 68 عامًا، وويسمان 64 عامًا، لأول مرة في التسعينيات أثناء العمل في جامعة بنسلفانيا بعد لقاء أثناء تصوير الأوراق البحثية، وأدركوا اهتمامهم المشترك قبل الشروع في مهمتهم التي استمرت لعقود من الزمن للمساعدة في صنع لقاحات أفضل.

وقد شهد عملهم تطوير ما يسمى بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد " الوحدة الفرعية لجزيء الحمض النووي"، والتي تمنع الجهاز المناعي من شن هجوم التهابي ضد الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA المصنوع في المختبر، والذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه التقنية.



الفائزون بجائزة نوبل

وقالت جمعية نوبل إن "النتائج الرائدة" التي توصل إليها الثنائي "غيرت بشكل أساسي فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع نظام المناعة لدينا" ، وأضافوا أنهم ساهموا في "المعدل غير المسبوق لتطوير اللقاحات خلال أحد أكبر التهديدات لصحة الإنسان في العصر الحديث فيروس كورونا".

"mRNA"، هو مخطط وراثي يمكنه توجيه الخلايا لإنتاج البروتينات في الجسم، فتعمل اللقاحات على تدريب الجهاز المناعي على التعرف على التهديدات مثل الفيروسات أو البكتيريا ومكافحتها.

ولكن على عكس اللقاحات التقليدية الأخرى، لا يتم حقن فيروس حي أو مضعف أو الحاجة إليه في أي وقت.

وبالنسبة لكورونا، أصدر لقاح mRNA تعليمات للخلايا بصنع بروتين سبايك الموجود على سطح الفيروس نفسه، وبعد التطعيم، تبدأ الخلايا في صنع البروتين، و"تدريب" جهاز المناعة على التعرف عليه ومن ثم إنتاج خلايا تقاومه إذا أصيب شخص ما بالفيروس لاحقًا.

وأعلن توماس بيرلمان، أمين لجنة جائزة نوبل، الفائز هذا العام في معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد .

وقال في الحفل إن كلا العالمين "شعرا بالذهول" من أنباء الجائزة عندما اتصل بهما قبل وقت قصير من الإعلان.

وقال ريكارد ساندبرج، عضو جمعية نوبل في معهد كارولينسكا: "إن جائزة نوبل لهذا العام تعترف باكتشافهم العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل mRNA مع جهاز المناعة وكان له تأثير كبير على المجتمع خلال الوباء الأخير".

وأضافت اللجنة: "إن المرونة والسرعة المذهلة التي يمكن من خلالها تطوير لقاحات mRNA تمهد الطريق لاستخدام المنصة الجديدة أيضًا للقاحات ضد الأمراض المعدية الأخرى".

وأخبروا المؤتمر أن التكنولوجيا "يمكن استخدامها أيضًا لتوصيل البروتينات العلاجية وعلاج بعض أنواع السرطان".



نوبل وكورونا

ففاز الزميلان القديمان في جامعة بنسلفانيا بعدد كبير من الجوائز لأبحاثهما، بما في ذلك جائزة لاسكر المرموقة في عام 2021، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مقدمة لجائزة نوبل.

بتكريم الثنائي هذا العام، كسرت لجنة نوبل في ستوكهولم أيضًا ممارساتها المعتادة المتمثلة في تكريم الأبحاث التي مضى عليها عقود من الزمن لضمان صمودها أمام اختبار الزمن.

وفي حديثها للإذاعة السويدية قال البروفيسور كاريكو إن والدتها الراحلة كانت تستمع إلى إعلانات جائزة نوبل على أمل سماع اسمي، ولكنها توفيت قبل خمس سنوات عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأضافت، إن زوجي كان أول من رد على المكالمة في الصباح ، ثم سلمها لها لسماع الأخبار قالت: "لم أستطع أن أصدق ذلك". لقد فوجئت كثيرًا. ولكنني سعيد للغاية.

وسيتسلم الثنائي جائزة نوبل، التي تتكون من شهادة وميدالية ذهبية وشيك بقيمة مليون دولار، من الملك كارل السادس عشر جوستاف في حفل رسمي في ستوكهولم في 10 ديسمبر.

ماذا تعرف عن العالمية كيسوجزالاس الفائزة بجائزة نوبل؟



ولدت في كيسوجزالاس، على بعد 100 ميل شرق بودابست، عام 1955، وكان والدها جزارًا وكانت والدتها كاتبة، في عام 1978 بدأت العمل مع mRNA. ولكن بحلول عام 1985، تم تجريد مختبرها من التمويل، فانتقلت إلى الولايات المتحدة، وخلال مسيرتها الأكاديمية، لم تكسب أبدًا أكثر من حوالي 60 ألف دولار، أو 50 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ماذا تعرف عن البروفيسور كاريكو الفائز بجائزة نوبل؟



كانت نائبًا أول للرئيس ورئيسًا لاستبدال بروتين الحمض النووي الريبي (RNA) في أحذ الشركات الكبيرة حتى عام 2022، ومنذ ذلك الحين عمل كمستشار للشركة، وأشترك في صناع لقحات كورونا.

البروفيسور كاريكو، اتعمل أيضًا في جامعة زيجيد، هو المرأة الثالثة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل في الطب.

وتشمل الاستخدامات المستقبلية المحتملة لـ mRNA أدوية ضد السرطان ولقاحات ضد الملاريا والأنفلونزا وداء الكلب.

وأكدت الجريدة، أنه لم يعمل أي منهما مع الشركات المصنعة للقاحات الخاصة بكورونا.