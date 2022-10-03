تعرف على إنسان "نياندرتال" المتسبب فى حصول "سفانتى بابو" على نوبل

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن عالم الحفريات السويدي الذي أثبت أن إنسان نياندرتال "لا يزال على قيد الحياة" فاز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب، فقد وصف اكتشاف البروفيسور سفانتي بابو بأنه "مهمة تبدو مستحيلة"، فقد تلقى مكالمة لتهنئته أثناء الاستمتاع بقهوة هذا الصباح.



تعرف على بابو

وأضافت الصحيفة، لقد استحوذ البروفيسور بابو على العلماء الذين يقفون وراء لقاحات كورونا باستخدام تقنية mRNA التي أنقذت ملايين الأرواح خلال الوباء، فقد حصل "صائد الحمض النووي" السويدي الذي اكتشف فعليًا أن إنسان نياندرتال على قيد الحياة اليوم على جائزة نوبل.

جعلته مهمة البروفيسور سفانتي بابو "المستحيلة على ما يبدو" تثبت حدوث التزاوج بين الإنسان العاقل وأقرب أقربائنا القدامى.

كشف الرجل البالغ من العمر 67 عامًا، والذي تلقى دعوة التهنئة أثناء الاستمتاع بفنجان من القهوة في المنزل هذا الصباح، أيضًا عن الوجود "المثير" لنوع بشري لم يكن معروفًا في السابق - دينيسوفان.

عالم الحفريات السويدي الذي أثبت أن إنسان نياندرتال "لا يزال على قيد الحياة" يفوز بجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب - حيث تم تجنب الاختراقات في لقاح كورونا مرة أخرى

جعلته مهمة البروفيسور سفانتي بابو "المستحيلة على ما يبدو" تثبت حدوث التزاوج بين الإنسان العاقل وأقرب أقربائنا القدامى.



الحاصل على جائزة نوبل

كشف الرجل البالغ من العمر 67 عامًا ، والذي تلقى دعوة التهنئة أثناء الاستمتاع بفنجان من القهوة في المنزل هذا الصباح، أيضًا عن الوجود "المثير" لنوع بشري لم يكن معروفًا في السابق - دينيسوفان.

ما لا تعرفه عن انسان نياندرتال..

قد انقرض إنسان نياندرتال، وهو قريب مقرب للإنسان الحديث، منذ 40 ألف عام

كان إنسان نياندرتال من أسلاف البشر المقربين الذين ماتوا في ظروف غامضة منذ حوالي 40 ألف عام.



نوبل

عاشت الأنواع في إفريقيا مع البشر الأوائل لآلاف السنين قبل أن تنتقل عبر أوروبا منذ حوالي 300 ألف عام، انضم إليهم لاحقًا بشر دخلوا أوراسيا منذ حوالي 48000 عام، كان إنسان نياندرتال نوعًا قريبًا من البشر ولكن ليس سلفًا مباشرًا - النوعان انفصلا عن سلف مشترك - التي هلكت منذ حوالي 50000 عام.

هؤلاء كانوا "رجال الكهوف" الأصليين، الذين يُعتقد تاريخياً أنهم حمقى ووحشيون مقارنة بالإنسان الحديث.

على الرغم من ذلك، في السنوات الأخيرة، وخاصة خلال العقد الماضي، أصبح من الواضح بشكل متزايد أننا كنا نبيع إنسان نياندرتال على المكشوف، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى نوع من "رجل الكهف" أكثر تطوراً وتعدد المواهب مما كان يعتقده أي شخص.

يبدو الآن أن إنسان نياندرتال قد أخبر موتاهم ودفنوا ورسموا وحتى تزاوجوا مع البشر، استخدموا فن الجسد مثل الأصباغ والخرز، وكانوا أول الفنانين، حيث يبدو أن فن كهف النياندرتال في إسبانيا يسبق أقدم فن بشري حديث بحوالي 20 ألف عام.

يُعتقد أنهم اصطادوا على الأرض، ومع ذلك، فقد انقرضت منذ حوالي 40 ألف عام بعد نجاح الإنسان العاقل في أوروبا.