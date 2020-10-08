الفائزتان بـ نوبل للكيمياء طورتا علاج جديد للسرطان والأمراض الوراثية

في أمل جديد لعلاج السرطان، منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية. تعرف بـ تقنية" تحرير الجينات"كريسبر-كاس9". وستتقاسم العالمتان الجائزة مناصفة فيما بينهما.
وتتيح هذه التقنية المعروفة باسم "المقص الجيني" للباحثين تنقيح الشفرة الجينية، وإخراج أو إدخال أجزاء جديدة في إطار السعي لتغيير أو تحسين تركيبة كائن حي.
وكانت شاربنتييه اكتشفت الجزيء tracrRNA ، الذي تستخدمه بعض البكتيريا لحماية نفسها عن طريق شطر الحمض النووي الفيروسي. ثم تعاونت مع دودنا لإعادة إنشاء نشاط يشبه المقص في أنبوب اختبار.
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