اليوم السابع
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الفائزتان بـ نوبل للكيمياء طورتا علاج جديد للسرطان والأمراض الوراثية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:00 ص
الفائزتان بـ نوبل للكيمياء طورتا علاج جديد للسرطان والأمراض الوراثية الفائزتان بنوبل في الكيمياء
هند عادل

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في أمل جديد لعلاج السرطان، منحت جائزة نوبل للكيمياء للفرنسية إيمانويل شاربانتييه والأمريكية جنيفر داودنا، وهما عالمتا وراثة "مقصات جزيئية" قادرة على تعديل الجينات البشرية. تعرف بـ تقنية" تحرير الجينات"كريسبر-كاس9". وستتقاسم العالمتان الجائزة مناصفة فيما بينهما. 

وحسب دوتشى فيله، أوضحت لجنة التحكيم خلال الإعلان عن اسمي الفائزتين في ستوكهولم أن الجائزة أعطيت لهما لنجاحهما في "تطوير وسيلة لتعديل الجينات" بواسطة "أداة لإعادة صوغ قانون الحياة"، وأن هذه التقنية مكنت "الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية. ولهذه التكنولوجيا تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".
 
وتتيح هذه التقنية المعروفة باسم "المقص الجيني" للباحثين تنقيح الشفرة الجينية، وإخراج أو إدخال أجزاء جديدة في إطار السعي لتغيير أو تحسين تركيبة كائن حي.

وكانت شاربنتييه اكتشفت الجزيء tracrRNA ، الذي تستخدمه بعض البكتيريا لحماية نفسها عن طريق شطر الحمض النووي الفيروسي. ثم تعاونت مع دودنا لإعادة إنشاء نشاط يشبه المقص في أنبوب اختبار.

 


نوبل

علاج السرطان

جينوم بشري

امراض وراثية

طب وصحة

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