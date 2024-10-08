بعد منع عمر بن لادن من دخول فرنسا.. تعرف على مصائر أبرز أبناء مؤسس القاعدة

بيشوى رمزى

لعنة أسامة بن لادن تلاحق أبناءه، وهو ما تجلى بوضوح مؤخرا، فى القرار الذى أصدرته السلطات الفرنسية، بمنع عمر بن لادن من دخول فرنسا، على خلفية نشره تعليقات تمجد الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يعود إلى عام 2023، وذلك بالرغم من اهتمامه بالرسم خلال السنوات الماضية، وخاصة خلال فترة الحجر الصحى إبان انتشار وباء كورونا.

مصير عمر، ربما يسلط الضوء على ما آلت إليه مصائر أبرز أبناء مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابى والذى قتلته الولايات المتحدة فى باكستان عبر عملية خاصة فى عام 2011، والذين يبلغ عددهم 20 ابنا وابنه.



حمزة بن لادن

يعد أحد أبرز أبناء مؤسس القاعدة، ولد فى عام 1989، حيث سلطت عليه الأضواء باعتباره خليفة والده، وأمه هى خيرية صابر، إحدى زوجات أسامة الثلاثة، ويبدو أنه كان مفضلا لدى والده، حيث أوصى بأن يكون باحثا دينيا، وقد تم استهدافه عدة مرات، أبرزها فى عام 2011، من قبل القوات الأمريكية فى باكستان، فى غارة استهدفت مجمع آبوت أباد، إلا أنه نجا منها.



وقد نشرت عدة رسائل صوتية لحمزة فى أعقاب مقتل والده، حيث ألقى التهديدات بالانتقام، أبرزها فى عام 2016، فى خطاب بعنوان "كلنا أسامة" واستمر لمدة 21 دقيقة.



وصنفت الولايات المتحدة حمزة كـ"إرهابى عالمي"، وذلك بسبب نفوذه المتزايد داخل تنظيم القاعدة فى يناير 2017، ووضعته فى قائمتها السوداء فى شهر مايو من نفس العام.



وتم الإعلان عن مقتله فى يوليو 2019، بينما لم يتم تحديد الوقت الذى قتل فيه، حيث تضاربت التقارير، حيث أكد بعضها أنه قتل فى غارة شنتها واشنطن خلال عامين قبل التاريخ المذكور، بينما قالت تقارير أخرى إنه لقى حتفه فى فبراير 2019.

سعد بن لادن

ولد فى عام 1979، وحظى بنفوذ كبير داخل تنظيم القاعدة، حيث كانت تدور التوقعات بأنه سيكون خليفة والده فى قيادة التنظيم الإرهابي.



ويذكر اسم سعد بقوة فى العديد من القضايا، أبرزها تفجير معبد يهودى فى تونس فى 2002، والذى أسفر عن مقتل 19 شخصا.



وذكرت تقارير أنه قتل فى غارة لطائرة أمريكية بدون طيار فى عام 2009.



إيمان ولادن أبناء مؤسس القاعدة

إيمان بنات أسامة بن لادن، وقضت 9 سنوات فى السجون الإيرانية، حيث ذهبت إليها فى سن العاشرة، بصحبة أخيها الذى لم يكن قد تجاوز السادسة من عمره إلا أنه تم إطلاق سراحهما وترحيلهما إلى سوريا حيث تتواجد أمهما.

عبد الرحمن بن لادن

ورحل إلى سوريا فى عام 2011، بعدما سمح زعيم القاعدة أسامة بن لادن لوالدته نجوى بذلك بصحبته فقط، وذلك بسبب إصابته بمرض التوحد.