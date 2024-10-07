للأمهات.. احمي طفلك من الجراثيم بـ4 نصائح

كتبت فاطمة ياسر

حماية طفلك من الإصابة بالفيروسات والأمراض تعد مهمة كل أم وأب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الطرق لحمايتهم، وفقًا لموقع hindustantimes.

أكد التقرير، أنه من الضروري أن يتأكد الآباء أن أطفالهم يمارسون سبل النظافة، لحمايتهم من البكتيريا والفيروسات والفطريات.

نصائح لحماية طفلك من الأمراض

وعن طرق حماية الأطفال من الإصابة بالأمراض يجب اتباع هذه النصائح، ومنها:

- تعقيم اليدين

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض خلال تقلبات الطقس ولذا يجب إنشاء روتين لتعليم طفلك غسل اليدين معًا، عن طريق ظهور الطريقة الصحيحة للفرك باستخدم الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التأكد من غسلهما تحت الأظافر وبين الأصابع.

- الاستحمام

التعرق المفرط يجعل الجلد أرضًا خصبة للبكتيريا والفطريات، ولذا يساعد الاستحمام المنتظم على منع التهابات الجلد ويحافظ على شعور طفلك بالانتعاش والراحة، ولذا اجعل وقت الاستحمام تجربة ممتعة ومريحة.

- النظام الغذائي والترطيب

يعد الجهاز المناعي القوي أمرًا يجب إعتماد عليه والقيام به لتقليل الإصابة بالعدوى، و يساعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن، إلى جانب الترطيب المناسب، في الحفاظ على الصحة العامة والقدرة على الصمود في مواجهة الأمراض، ولذا أشرك طفلك في التخطيط للوجبات وإعدادها، وتقدم العديد من التطبيقات خطط وجبات فردية مناسبة للأطفال وكثيفة العناصر الغذائية، يمكن لهذه التطبيقات أيضًا إشراك طفلك في عملية إعداد الوجبات، مما يسمح لك باختيار الأطباق التي تلبي احتياجاته الغذائية وتفضيلاته مع تعزيز علاقتك به.

- الحفاظ على نظافة الأظافر والشعر

يعد العناية الشخصية المنتظمة، وخاصة خلال موسم الرياح الموسمية، أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظافة، حدد أوقاتًا روتينية للعناية الشخصية لأطفالك، وعلمهم الطريقة الصحيحة لتمشيط شعرهم وتقليم أظافرهم، فهذه طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع والتأكيد على أهمية العناية الشخصية، ويمكن للتطبيقات تحويل مهام العناية الشخصية إلى مهام ممتعة ومجزية للأطفال، ومساعدتهم على تولي مسؤولية نظافتهم الشخصية، وهذا النهج لا يجعل العناية الشخصية ممتعة فحسب، بل يعزز أيضًا الروابط بين الوالدين والطفل ويشجع العادات الصحية.