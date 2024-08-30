استشارى يقدم نصائح للأمهات لحماية أطفالهن من السمنة

كتبت فاطمه ياسر

عند مشاهدة الطفل للتلفزيون والإنترنت يتعرض لتناول كميات من الطعام، وهذا الأمر يعرضه لزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، وفيما يتعلق بهذا الأمر، أكد الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد، انا اعتياد الطفل على مشاهدة التلفزيون والإنترنت من الأمور التي تزيد فرص تعرضه لزيادة الوزن، والسبب يرجع إلى تناوله لكميات كبيرة من الطعام خلال فترة المشاهدة.

وأضاف أن بعض الأطفال يتناولون أطعمة غير صحية وعالية السعرات الحرارية خلال مشاهدة الموبايل أو التلفاز وغيرها، وهذا بالطبع يزيد من فرص إصابتهم بأمراض القلب ومشاكل في الدورة الدموية بسبب عدم القيام باي مجهود، فهذا يزيد من فرص زيادة الوزن وتراكم الدهون داخل جسم الطفل ويعرضه لمخاطر صحية عديدة.

وأشار إلى أن هناك تحذير من منظمة الصحة العالمية من أن تناول الأطفال للأطعمة خلال مشاهدتهم لمواقع الانترنت كان السبب في زيادة أوزانهم وذلك في أوروبا.

وأشار أيضًا إلى أن هناك العديد من أسباب إصابة الطفل بالسمنة كالنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني وقلة الوعي والاستعداد الوراثي كل هذه العوامل تؤثر وتزيد من فرص إصابه الطفل بزياده الوزن.

وقدم استشاري الجهاز الهضمي والكبد بعض النصائح لحماية الأطفال من التعرض لزيادة الوزن عند مشاهدتهم للانترنت ومنها تحديد وقت محدد لتناول الطعام بعيدًا عن أوقات المشاهدة، سواء الانترنت أو التلفزيون، وممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية تعد من أهم النصائح التي تحمي الاطفال من زيادة الوزن، وتحديد الأطعمة والنظم الغذائية الصحية من أهم النصائح لحماية طفلك من زيادة الوزن.