8 نصائح لحماية أطفالك من فقدان السمع

كتب - حسام الشقويرى

أصبح الأطفال في الوقت الحاضر مهووسين بالأدوات الإلكترونية. وبصرف النظر عن انغماسهم في الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية، فإنهم ينجذبون أيضًا إلى الإفراط في استخدام سدادات الأذن وسماعات الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات أثناء التنقل، ولكن ضع في اعتبارك أن الاستماع إلى الصوت بمستوى صوت مرتفع يمكن أن يكون أحد أسباب فقدان السمع. وفقدان السمع الناجم عن الضوضاء ليس هو المشكلة الوحيدة. يمكن أن تحدث مشاكل السمع عند الأطفال بسبب عوامل أخرى، بما في ذلك التهابات الأذن، والاستعدادات الوراثية، والالتهابات أثناء الحمل. يتأثر ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم بفقدان السمع، والذي يمكن الوقاية منه باتباع نمط حياة مناسب. بصفتك أحد الوالدين، يمكنك بذل الجهود لمنع فقدان السمع عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وفيما يلي بعض مشاكل السمع التي عادة ما يكون الأطفال عرضة لها:

1. فقدان السمع التوصيلي

يحدث هذا نتيجة لتلف أو انسداد في الأذن الخارجية أو الوسطى مما يمنع الموجات الصوتية من الوصول بكفاءة إلى الأذن الداخلية. يقول خبير الأنف والأذن والحنجرة الدكتور رافي بهاتيا : "التهابات الأذن (التهاب الأذن الوسطى)، وسوائل الأذن الوسطى، وتراكم شمع الأذن هي أسباب شائعة".

فقدان السمع عند الاطفال

يمكن أن تؤدي الموسيقى الصاخبة إلى فقدان السمع.

2. فقدان السمع الحسي العصبي

في حالة فقدان السمع العصبي الحسي ، تتضرر مسارات العصب السمعي أو القوقعة، وهي الأذن الداخلية. وعادة ما يكون ذلك غير قابل للإصلاح ويمكن أن يكون بسبب التعرض لضوضاء عالية أو العدوى التي تنتقل أثناء الحمل (مثل الفيروس المضخم للخلايا أو الحصبة الألمانية) أو لأسباب وراثية. وهو السبب الرئيسي لفقدان السمع الدائم عند الأطفال.

3. فقدان السمع المختلط

"إنه مزيج من فقدان السمع الحسي العصبي وفقدان السمع التوصيلي. ويؤثر على العصب السمعي أو الأذن الداخلية"،

4. اضطراب المعالجة السمعية (APD)

على الرغم من أن الأذنين تستمران في العمل بشكل طبيعي، إلا أن هذه الحالة تتميز بصعوبات يواجهها الدماغ في معالجة المعلومات الصوتية بشكل صحيح. قد يكون فهم الكلام صعبًا بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب السمع السمعي، وخاصة في الأماكن الصاخبة.

كيفية الوقاية من فقدان السمع عند الأطفال؟



يعاني حوالي 32 مليون طفل في العالم من فقدان السمع، ويمكن الوقاية من 60% من هذه الحالات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية . وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية آذان طفلك:



1. الرضاعة الطبيعية

يمكنك اتخاذ بعض التدابير لحماية أطفالك من التهابات الأذن. على سبيل المثال، تساعد الرضاعة الطبيعية للأطفال في الأشهر الستة الأولى على بناء مناعتهم وبالتالي حمايتهم من التهابات الأذن.

2. حماية من الضوضاء

يتعرض الأطفال اليوم لأجهزة مختلفة تميل إلى التأثير على قدرتهم على السمع. يمكنك اتخاذ تدابير مثل الحد من التعرض للأصوات العالية، مثل الحفلات الموسيقية والألعاب النارية والأدوات الكهربائية. يمكنك أيضًا إخبارهم بخفض مستوى صوت أنظمة الموسيقى، وجعلهم يبتعدون عن مصدر الأصوات العالية كلما أمكن ذلك.



3. التحصينات

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يساعد تحصين الأطفال ضد الأمراض في منع فقدان السمع لدى الأطفال. يمكن أن تسبب الأمراض المعدية مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية فقدان السمع لدى الأطفال. لذا، فإن لقاح MMR ولقاحات التهاب السحايا والإنفلونزا مهمة، حيث يمكنها الحماية من حالات مثل التهاب السحايا وكذلك التهابات الجهاز التنفسي .

3. إدارة نزلات البرد والحساسية

غالبًا ما يعاني الأطفال من التهابات الجهاز التنفسي العلوي والحساسية، مما قد يؤدي إلى مضاعفات في السمع. يمكن أن تسبب الالتهابات، وخاصة عندما تتأثر الأذن، فقدان السمع المؤقت أو الدائم. لذا، فإن العلاج السريع والفحوصات المنتظمة يمكن أن تساعد في منع هذه المشكلات.

4. رعاية ما قبل الولادة

تعتبر الرعاية المناسبة قبل الولادة ضرورية لرفاهية الطفل. لذا، من المهم تجنب المواد الخطيرة مثل السجائر أثناء الحمل، حيث قد تؤثر على الجنين أثناء نموه. إذا كنت حاملاً، تجنبي المواد الضارة وتأكدي من إجراء زيارات منتظمة قبل الولادة لمراقبة تطور سمع الطفل وتحديد المخاطر المحتملة، مثل داء المقوسات، وفيروس تضخم الخلايا، والالتهابات، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع.



5. تعزيز العادات الصحية

تأكد من أن طفلك يحافظ على نمط حياة صحي، والذي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وترطيب الجسم بشكل جيد. يمكن أن يساهم ذلك في تحسين الصحة العامة، وبالتالي، يساعد في تقليل خطر فقدان السمع عند الأطفال.

6. احذر من علامات فقدان السمع

انتبه إلى تطور سمع طفلك. إذا أظهر علامات مثل تأخر الكلام أو تطور اللغة، أو وجد صعوبة في اتباع التعليمات، أو طلب منك التكرار بشكل متكرر، أو رفع مستوى صوت التلفزيون أو الأجهزة الأخرى، فمن المحتمل أن يكون لديه مشكلة في السمع.

7. حدد وقت الشاشة

إذا كان طفلك يقضي وقتًا طويلاً في مشاهدة شيء ما على التلفزيون أو ممارسة الألعاب على الشاشة، شجعه على المشاركة في الأنشطة الخارجية

8. السباحة الآمنة

السباحة نشاط مفيد لنمو الأطفال وتطورهم، كما أنها ممتعة. ومع ذلك، لمنع التهابات الأذن، من المهم تجفيف أذني طفلك جيدًا بعد السباحة.