فروزن ولا فريش.. اعرف الطريقة الصحية لتناول السبانخ لتحقيق أقصى فائدة

كتبت مروة محمود الياس

السبانخ، طعام الأقوياء وأصحاب العضلات، هذا الطعام الصحى الذى يحتوى على كم هائل من المغذيات الطبيعية والعناصر والفيتامينات، المميز في هذا الخضار الورقى الصحى أنك ممكن أن تتناوله نيئا أو مطهيا، حسبما تريد.

تحتوى السبانخ بشكل عام على مغذيات طبيعية، ففي البداية تحتوى على فيتامينات طبيعية كثيرة منها فيتامين ج الصحى والمعزز للمناعة ونضارة الجسم وصحته، فضلاً عن البيتا كاروتين الصحى المفيد الذى يعزز من قوة الجسم ونضارته وسلامته، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع ميديسين هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، كما يحتوى على نسب عالية من حمض الفوليك الصحى والمعزز لقوة الجسم وسلامته، فضلاً عن الكالسيوم الذى يزيد من قوة العظام والعضلات والأعصاب وسلامتها، تحتوى السبانخ كذلك على كم هائل من الألياف الطبيعية الصحية التي تشعرك بالشبع لفترة طويلة، فضلاً عن تعزيزها للعملية الهضمية، كما أنها تحتوى على فيتامين e الصحى والمفيد والهام للجسم والبشرة.

يحتار الكثيرون حول إمكانية تناول السبانخ المجمدة، فالنوعيات الفريش أو الطازجة منها لا تتوافر بكثرة في جميع المواسم، وهو ما يجعل اللجوء للسبانخ "الفروزن" أو المجمدة أم وارد، وهنا يوضح التقرير أن السبانخ المجمدة تحتوى على نسب أقل من الفوليك أسيد وهذا هو الفرق الوحيد بين النوعين، ولذا يفضل تناولها طازجة، ولكن المجمدة كذلك تحتوى على كل المغذيات وتحتفظ بكل العناصر دون الإخلال عدا حمض الفوليك الذى تقل نسبته قليلا لا أكثر، وينضح بتناولها على الدوام وإضافتها للطعام مطهية أو نيئة للسلطات لتضبح مكون مميز وأٍساسى في طعام.