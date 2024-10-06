ماذا تفعل الابتسامة فى صحة جسمك؟.. فوائد كثيرة اعرفها فى شهرها العالمى

كتبت فاطمة ياسر

شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للابتسامة، من المعروف أنها تعطى الشخص مظهر أكثر جاذبية، وتشعره بالسعادة، وتبث الطاقة الإيجابية داخله، كما أن الابتسامة أيضا لها العديد من الفوائد التى تحل على الصحة العامة للشخص المبتسم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع verywellmind.

نصح التقرير، بضرورة الابتسامة، وذلك للحصول علي مزاج جيد وصحة أفضل، لأنها تؤثر على جسمك وعقلك بشكل ملحوظ.

فوائد الابتسامة

وقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية للابتسامة في يومها العالمي، ومنها:

- الابتسامة تساعدك على العيش لفترة أطول

كشف بعض الدراسات أن الابتسامة ترتبط بطول العمر، حيث أن الأشخاص السعداء يتمتعون بصحة أفضل وطول عمر، فتشير الأبحاث إلى أن السعادة قد تزيد من متوسط العمر المتوقع بسنوات ، مما يشير إلى أن الحفاظ على مزاج سعيد وإيجابي قد يكون جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي .

- الابتسامة تخفف التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر على حياتنا بالكامل، فلا تساعد الابتسامة فقط في منع ظهور التعب الكام والإجهاد والإرهاق، بل إنها قد تساعد في الواقع في تقليل التوتر ، فعندما تشعر بالتوتر، حاول أن ترسم ابتسامة على وجهك عمدًا، فقد يساعد ذلك في تحسين حالتك المزاجية وقدرتك على إدارة التوتر الذي تعاني منه.

- الابتسامة تحسن المزاج

يمكن أن تساعدك الابتسامة أيضًا على الشعور بالسعادة، فينصح عندما تشعر بالإحباط، حاول أن تبتسم، هناك فرصة جيدة أن يتغير مزاجك للأفضل، فإن الفعل الجسدي المتمثل في الابتسام ينشط مسارات في المخ تؤثر على حالتك العاطفية ، وهذا يعني أنه من خلال تبني تعبير وجه سعيد، يمكنك "خداع" عقلك للدخول في حالة من السعادة.

حيث يمكن لابتسامة أن تحفز إطلاق الببتيدات العصبية التي تعمل على تحسين التواصل العصبي، كما أنها تسبب إطلاق النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي يمكن أن تعزز مزاجك.

- الابتسامة تعزز جهاز المناعة

يمكن أن تعمل الابتسامة أيضًا على تعزيز صحتك العامة من خلال مساعدة جهاز المناعة على العمل بشكل أكثر فعالية، فيُعتقد أنه عندما تبتسم، تتحسن وظيفة المناعة لأنك تشعر بمزيد من الاسترخاء (بفضل إطلاق بعض النواقل العصبية، وسواء كنت تحاول الحفاظ على صحتك العامة أو تقوية جهاز المناعة لديك قبل موسم البرد والإنفلونزا، فإن الابتسام قد يساعدك.

- الابتسامة قد تخفض ضغط الدم

على الرغم من أن الابتسامة أثبتت أنها تعمل على خفض معدل ضربات القلب في مواجهة التوتر، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث لتحديد كيفية عملها على خفض ضغط الدم ، فإذا كان لديك جهاز قياس ضغط الدم في المنزل، فيمكنك تجربة هذه الفكرة بنفسك، اجلس لبضع دقائق وقم بقياس الضغط، ثم ابتسم لمدة دقيقة وقم بقياس ضغط الدم مرة أخرى وأنت لا تزال مبتسمًا ستلاحظ الفرق.

- الابتسامة تخفف الألم

أظهرت الدراسات أن الإبتسامة تفرز الإندورفين ومسكنات الألم الطبيعية الأخرى والسيروتونين ، فتعمل هذه المواد الكيميائية في الدماغ معًا على جعلنا نشعر بالسعادة من الرأس إلى أخمص القدمين، فهي لا تعمل على تحسين مزاجك فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على استرخاء جسدك وتقليل الألم الجسدي. الابتسام دواء طبيعي.

