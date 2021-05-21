كيف كان سمير غانم معالجا فى حياته وطبيبا بعد وفاته؟ اعرف فوائد الضحك الصحية

كتبت مروة هريدى

العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أجمعت على أن للضحك نصيبا كبيرا من الفوائد الجسدية والعقلية، التى تحمى الإنسان من بعض الأمراض الفيروسية، بل والمزمنة أيضا، وهذا ما يجعل من الضحكات الناتجنة عن مشاهدة الأعمال الفنية الكوميدية، لقاحا ضد أمراض عدة، حتى بات الفنان الكوميديان، كلما كان صادقا وفريدا فى فنه، كلما ساهم فى تحسين صحة جماهيره، وحتى بعد وفاته، حيث تظل أعماله خالدة يتوارثها جيلا بعد الآخر، وهو ما يجعل من أعمال الفنان الراحل سمير غانم، الذى وافته المنية أمس، إرثا صحيا لأجيال وأجيال.

ويعد سمير غانم واحد من أشهر نجوم الكوميديا والضحك فى الوطن العربى، وإرثه الضخم من الأعمال الفنية المميزة لا يجعل من الضحك مجرد ابتسامة عابرة، بل جعلها حالة من السعادة تعمل على تخفيف العديد من أعباء الحياة والضغوط النفسية لدى الأشخاص، وفى هذا الصدد نرصد لكم كيف تحسن الضحكات من صحة الإنسان، وفق ما أجمع عليه الباحثون والأطباء، وذلك من خلال هذا التقرير..

ويعتقد الكثيرون أن الضحك من المشاعر العابرة التى تذهب دون أن يكون لها أى تاثير، ولكن وفقا للأطباء والأبحاث فإن للضحك فوائد مذهلة على الصحة، فمن الممكن أن يعمل الضحك على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويساعد على مقاومة الأمراض والفيروسات، حيث يقول علماء النفس إن الضحك مشاعر إيجابية تزيد من التفيكر الإبداعى والرفاهية الذاتيه والشعور بالرضا، كما تساعد الفكاهة والضحك على زيادة تقدير معنى الحياة وتساعد على تكوين وجهة نظر حميدة عن الصعوبات التي واجهوها طوال حياتهم، وذلك وفقًا لبحث أجرته كلية "جرينيل" الأمريكية.

ويقدر الباحثون قوة الضحك فى تعزيز الرفاهية الجسدية والعقلية أيضًا، ويبدً ذلك من مرحلة الطفولة حيث يساعد الضحك لدى الأطفال على تطوير العضلات وقوة الجزء العلوي من الجسم، حيث أن الضحك ليس مجرد تنفس بل يعتمد على مجموعات معقدة من عضلات الوجه ، غالبًا ما تنطوي على حركة العينين والرأس والكتفين.

كما يساعد الضحك فى تنشيط مناطق متعددة من الدماغ كما أنه يُحسن المزاج ويقلل من استجابتك الجسدية والعاطفية للتوتر، حيث يساعد الضحك في التحكم في مستويات الناقل العصبي السيروتونين في الدماغ، على غرار ما تفعله مضادات الاكتئاب، من خلال تقليل استجابات دماغك للتهديدات، فإنه يحد من إطلاق الناقلات العصبية والهرمونات مثل الكورتيزول التي يمكن أن تضعف نظام القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والجهاز المناعي بمرور الوقت، حيث يعتبر الضحك مثل المصل ضد التوتر الذي يضعف هذه الأنظمة ويزيد من التعرض للأمراض.

ولعل من فوائد الضحك للصحة أنه يمكن أن يساعدك على تناغم عضلات البطن ومد الجسم بالنشاط والطاقة والحيوية، كما أن الأشخاص الذين يضحكون دائما اقل عرضة للاصابة بمرض الضغط المرتفع، حيث ان الضحك يعمل على ضبط مستوى الضغط والحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، حيث يعتبر الضحك تمرين طبيعى لعضلة القلب خاصة بالنسبة للأشخاص الغير قادرين على القيام بنشاط بدني آخر بسبب الإصابة أو المرض، فهو يضخ قلبك ويحرق كمية مماثلة من السعرات الحرارية لكل ساعة أثناء المشي بوتيرة بطيئة إلى معتدلة.

يمكن للضحك أيضًا أن يزيد إحساسك العام بالرفاهية، حيث وجد الأطباء أن الأشخاص الذين لديهم نظرة إيجابية عن الحياة يميلون إلى مقاومة الأمراض بشكل أفضل من الأشخاص الذين يميلون إلى أن النظرة السلبية.