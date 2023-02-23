الاكتئاب الضاحك.. اضطراب نفسي يجعلك تشعر بالحزن واليأس رغم الابتسامة

كتبت فاطمة خليل

الاكتئاب اضطراب نفسي يشير إلى الحزن والخمول واليأس، وكثيرًا ما يتصور الناس الشخص المكتئب على أنه شخص يبدو منهكًا أو غير مهتم بالحياة، وهناك نوع من الاكتئاب يسمى " الاكتئاب الضاحك " وهو نوع من الاكتئاب يبدو فيه الشخص سعيدًا من الخارج، ولكنه في الواقع يعاني من الألم من الداخل، نتعرف فى هذا التقرير على مخاطر الإصابة بالاكتئاب الضاحك، بحسب موقع "Health".

هل الاكتئاب الضاحك خطيراً؟

قد يكون الاكتئاب الضاحك خطيرًا لأنه غالبًا ما لا يلاحظه أحد يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للإنسان قد يكون الأشخاص المصابون بالاكتئاب الضاحك أكثر عرضة للانتحار لأنهم معتادون على التغلب على الألم، قد يكون لديهم المزيد من الطاقة والتركيز للتوصل إلى خطة انتحار ومتابعتها.

علامات الاكتئاب الضاحك

قد يكون من الصعب على أفراد عائلتك اكتشاف علامات الاكتئاب الضاحك، لكن يجب أن تعلم أن الحزن لفترات طويلة هو أكثر أعراض الاكتئاب شيوعًا، كل شخص يعاني من الاكتئاب بشكل مختلف، وهناك أعراض متنوعة مثل:

• الخمول أو التعب

• الأرق

• تغير في الوزن والشهية

• العجز

• عدم الاهتمام

• قلة الثقة بالنفس

في حين أن بعض أو كل هذه الأعراض قد تكون موجودة لدى شخص مصاب بالاكتئاب الضاحك ، فإنها ستكون في المقام الأول، إن لم يكن كليًا ، غائبة في الأماكن العامة لذلك ، قد يتأثر الشخص النشط وذو الأداء العالي أو المبتهج أيضًا بالاكتئاب الضاحك.

أنت لا تعرف أبدًا متى يمكن أن يصيبك الاكتئاب ، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر كبير هم الأشخاص الذين لديهم تغيرات كبيرة في الحياة مثل:

• علاقة فاشلة أو زواج

• فقدان الوظيفة

• أزمة مالية

في هذه الأيام ، قد يؤثر الاكتئاب الضاحك على الأشخاص المدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تؤدي التوقعات الأعلى أيضًا إلى حدوث ذلك. قد تأتي التوقعات غير الواقعية من الزملاء أو الآباء أو الأشقاء أو الأطفال أو الأصدقاء. قد يكون الساعون للكمال أكثر عرضة للخطر بسبب المعايير المستحيلة التي يضعونها لأنفسهم.

علاج الاكتئاب الضاحك

ستساعد الأدوية والتغييرات الغذائية في إدارة هذا النوع من الاكتئاب. يمكن أن يكون الحصول على مساعدة العلاج النفسي من أخصائي مفيدًا أيضًا في علاج أعراض الاكتئاب.

يمكن أن يساعد المحترف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الضاحك في التوصل إلى استراتيجيات مخصصة للتأقلم يحتاجون أيضًا إلى الدعم الكافي في المنزل للانفتاح على شخص من حولهم.