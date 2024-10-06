لو شغلك على الكمبيوتر.. طرق سهلة لتقليل إجهاد العين

كتبت مروة هريدى

في العصر الرقمي الحالي، أصبح إجهاد العين مشكلة شائعة لدى العديد من المهنيين العاملين، وقد أدت الساعات الطويلة التي يقضيها الأشخاص في التحديق في شاشات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والشاشات الرقمية الأخرى إلى ما يطلق عليه الخبراء "متلازمة رؤية الكمبيوتر" أو إجهاد العين الرقمي، وتشمل الأعراض جفاف العين وعدم وضوح الرؤية والصداع وحتى آلام الرقبة والكتف، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

ومع استمرارنا في الاعتماد على الأجهزة الرقمية في العمل، فإن إيجاد طرق لحماية أعيننا وتقليل الإجهاد أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، وفيما يلى.. بعض النصائح العملية لتقليل إجهاد العين أثناء ساعات العمل:

اتبع قاعدة 20-20-20

إحدى أكثر الطرق المباشرة والفعالة لتخفيف إجهاد العين هي اتباع قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة، وهى أن تأخذ استراحة لمدة 20 ثانية وركز على شيء يبعد عنك 20 قدمًا، حيث تساعد هذه الممارسة على استرخاء عضلات العين وتقليل التعب الناجم عن التحديق في الشاشة لفترات طويلة، كما تسمح هذه الاستراحة الصغيرة للعينين بإعادة التركيز وتقليل الإجهاد الناجم عن العمل عن قرب من الشاشات.

ضبط إعدادات الشاشة

يمكن أن تساهم إعدادات الشاشة غير المناسبة بشكل كبير في إجهاد العين، ولتقليل الإجهاد، اضبط سطوع وتباين شاشتك لتتناسب مع الإضاءة في مساحة عملك، وتجنب استخدام الشاشات شديدة السطوع أو الخافتة للغاية، وقُم بزيادة حجم الخط لتجنب التحديق، والذي يمكن أن يسبب عدم الراحة بمرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات في إجهاد العين وحتى التأثير على أنماط النوم، وتحتوي العديد من الأجهزة على "فلتر الضوء الأزرق" أو "الوضع الليلي" الذي يقلل من التعرض للضوء الأزرق، وهذا الإعداد مفيد بشكل خاص في المساء، لأنه يساعد في تقليل الإجهاد ويعزز النوم بشكل أفضل.

حافظ على وضع الشاشة المناسب

يلعب وضع شاشة الكمبيوتر دورًا مهمًا في راحة العين، حيث يجب وضع الشاشة على بُعد ذراع من عينيك، مع وضع الجزء العلوي من الشاشة عند مستوى العين أو أسفله بقليل، ويسمح هذا الإعداد لعينيك بالنظر إلى الأسفل قليلاً، وهو أمر أكثر راحة للاستخدام لفترات طويلة، وإذا كنت تستخدم شاشات متعددة، فتأكد من وضعها جنبًا إلى جنب وعلى مسافة مماثلة لتجنب حركات العين المتكررة بين الشاشات المختلفة.

حركة الرمش بشكل متكرر

من الشائع أن يرمش الأشخاص بشكل أقل عند التركيز على الشاشة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى جفاف وتهيج العينين، حيث يعمل الرمش بشكل طبيعي على ترطيب العينين لمنع الجفاف، ابذل جهدًا واعيًا للقيام بحركة الرمش بشكل متكرر أثناء العمل، وإذا لزم الأمر، استخدم قطرات العين المرطبة للحفاظ على رطوبة عينيك وراحتها.

خذ فترات راحة منتظمة ومارس تمارين العين

يعد أخذ فترات راحة منتظمة من وقت الشاشة أمرًا ضروريًا لتقليل إجهاد العين، ابتعد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك كل ساعة لمدة 5 إلى 10 دقائق، واستخدم هذا الوقت لإراحة عينيك من خلال التركيز على الأشياء البعيدة أو القيام بتمارين العين البسيطة، مثل تحريك عينيك أو التركيز على نقاط مختلفة، ويمكن أن يساعد هذا في استرخاء عضلات عينيك وتحسين التركيز.