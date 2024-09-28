لو عينك بتدمع كتير .. اعرف الأسباب وطرق الوقاية

كتب – حسام الشقويرى

هل تجد نفسك تفرك عينيك كثيرًا بعد يوم عمل طويل على الكمبيوتر المحمول؟ إن كثرة الدموع وألم العين والصداع هي بعض العلامات التي تدل على إجهاد العين والتي لا يجب تجاهلها. هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى إجهاد العين. ويمكن أن يؤدي الجلوس أمام الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر إلى إجهاد الرقبة والظهر، فضلاً عن إجهاد العين الشديد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب العديد من حالات العين مثل جفاف العين أو قصر النظر أو حتى اللابؤرية في إجهاد عينيك، إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصحيحة. وفي حين أن إجهاد العين لا يمكن أن يسبب ضررًا طويل الأمد، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى شعورك بعدم الراحة الشديد بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية. وفقا لما نشره موقع healthshots



وإجهاد العين هو حالة شائعة تحدث عندما تتعب عيناك متبوعة بنشاط بصري مكثف ومطول ، وعادة ما تكون قصيرة الأمد وتختفي عند الراحة ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تطول الأعراض وتسبب عدم الراحة أثناء العمل اليومي الروتيني"، ويشير هذا إلى حالة كامنة في العين يجب معالجتها".و وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة طب العيون والعلاج ، ينشأ إجهاد العين الرقمي (DES) بسبب الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية الرقمية، وتشمل أعراض إجهاد العين هذا جفاف العين والحكة والإحساس بجسم غريب والدموع وعدم وضوح الرؤية والصداع.

أنواع إجهاد العين

هناك أنواع مختلفة من إجهاد العين، اعتمادًا على الأسباب وكذلك طول عمر التعب، السبب الأكثر شيوعًا لإجهاد العين هو الاستخدام المطول للشاشات مثل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة الرقمية الأخرى، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، يمكن أن يسبب هذا إجهاد العين الذي يمكن أن يكون مؤقتًا أو طويل الأمد.

أسباب إجهاد العين

قد يكون هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إجهاد العين، وفيما يلي بعض منها:

1. النظر عن كثب

إن النظر إلى شيء ما على مسافة قريبة مثل شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو كتاب لفترات طويلة يمكن أن يسبب إجهاد العين، يقول الدكتور ريدي: "هذا يجبر العدسة داخل العين على البقاء في حالة منقبضة مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الإجهاد مثل التعب وثقل الجفون". هذا يؤدي أيضًا إلى انخفاض معدل الرمش مما يسبب جفاف العين.

2. القيادة لساعات طويلة

تتطلب القيادة تركيزًا شديدًا للعينين. يمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى التعب. تأكد من عدم قضاء أي وقت أمام الشاشة قبل القيادة، وخذ فترات راحة أثناء رحلتك، كما أن ارتداء النظارات المضادة للوهج يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين. ذكرت دراسة نشرت في Eye أن جفاف العين يمكن أن يؤثر على طريقة قيادتنا، بالإضافة إلى الأنشطة اليومية الأخرى مثل العمل على الكمبيوتر. ذكرت دراسة نشرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة أيضًا أن تدفق الهواء المباشر من فتحات تكييف الهواء أو النوافذ المفتوحة يمكن أن يجعل عينيك جافة أثناء القيادة.

3. العمل في غرفة ذات إضاءة خافتة

العمل في غرفة لا يوجد بها ما يكفي من الضوء قد يجعل من الصعب على عينيك التركيز. وقد يؤدي هذا إلى إجهاد العين. كما أن العمل على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر في غرفة مظلمة قد يسبب إجهاد العين.

4. النظارات غير الصحيحة

قد يؤدي عدم تصحيح متطلبات النظارات أو وصفة النظارات الخاطئة إلى إجهاد العين أيضًا. في هذه الحالة، تأكد من استشارة طبيبك والحصول على النظارات الصحيحة في أقرب وقت ممكن.

أعراض إجهاد العين

هناك الكثير من الحالات التي يمكن أن تخبرك أن عينيك مجهدة.

عيون حمراء ودامعة ومتعبة وقد تسبب الحكة أو الحرقان

ثقل الجفون

عدم وضوح الرؤية

صداع

جفاف العين

صعوبة التركيز

زيادة الحساسية للضوء

كيفية علاج إجهاد العين

لعلاج إجهاد العين، خذ فترات راحة منتظمة من الشاشات باتباع قاعدة 20-20-20 - خذ فترات راحة قصيرة وانظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة. اضبط الإضاءة وموضع الشاشة لتقليل الوهج وتأكد من أن وصفة النظارات الخاصة بك حديثة. يمكن أن يساعد استخدام الدموع الاصطناعية أيضًا في تخفيف الجفاف وعدم الراحة. قلل أو الأفضل من ذلك، توقف عن التدخين لأنه يساهم في زيادة جفاف العين. تذكر أن ترمش بشكل متكرر. تحقق من الطرق الأخرى لتقليل إجهاد العين .

إن التأكد من أن كل شيء حولك يساعد في حماية عينيك يمكن أن يساعدك في منع إجهاد العين. تأكد من وجود إضاءة كافية في محطة عملك لتجنب الإجهاد. يجب وضع الشاشة على مسافة ذراع وقليلًا أسفل مستوى العين لتجنب إجهاد الرقبة. يمكن أن تساهم وضعية الجلوس غير الصحيحة في زيادة الانزعاج العام. بالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء فحوصات العين بانتظام للكشف عن أي حالات كامنة يمكن أن تساهم في إجهاد العين.