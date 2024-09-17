الشاشات الرقمية تعرضك للإرهاق .. 10 خطوات مهمة

كتب – حسام الشقويرى

لا شك أننا أصبحنا أكثر اتصالاً بالإنترنت من أي وقت مضى، حيث جعل من السهل أن تظل على اتصال بالأصدقاء والعائلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك أيضاً بعض العيوب الخطيرة، وفقا لما نشره موقع healthshots.

طرق التخلص من ارهاق الشاشات الرقمية

1 - إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية



أحد الحلول السهلة هو إيقاف تشغيل أكبر عدد ممكن من الإشعارات التي يمكنك الاستغناء عنها.

2 - تحويل إلى الأبيض والأسود



أحد الأسباب التي تجعل أجهزتنا جذابة للغاية هو أنها نابضة بالحياة بألوان مختلفة . وتسمح لك العديد من الهواتف الذكية الآن بتغيير الإعدادات بحيث يظهر الهاتف بالكامل بدرجات الرمادي، وهو الأفضل لصحة العينين.

3 - ضع هاتفك جانباً أثناء تناول الطعام



من الشائع أن نرى في المطاعم هاتفًا ذكيًا بجوار سلة الخبز. و حتى لو لم نتحقق من هواتفنا، فإن مجرد وجودها على الطاولة أثناء المحادثة يمكن أن يقلل من جودة التفاعل، ونتيجة لذلك، لا نكون حاضرين بشكل كامل، وكلما زادت الطاقة التي نوجهها نحو أجهزتنا قلت الطاقة التي نوجهها نحو أي شخص موجود في الغرفة معنا، ولذلك يفضل عدم وجودها على طاولة الوجبات .

4 - تعيين ساعات خالية من التكنولوجيا



ابدأ بتحديد وقت معين كل يوم يكون خاليًا من التكنولوجيا مثل أثناء تناول الغداء ، ثم انظر كيف تشعر بعد أسبوع أو نحو ذلك. يشعر معظم الناس بالسعادة بالتغيير.

5 - اجعل غرفة نومك منطقة خالية من التكنولوجيا

6 - إعادة اكتشاف الورق



عندما نقرأ على الورق، نكون أكثر كفاءة ووعيًا من القراءة على الشاشة.

7 - اقتصر على شاشة واحدة في كل مرة



إن تعدد المهام أمر سيء للغاية . وإذا كنت تركز على مهمة ما وتشتت انتباهك فإن الأمر يستغرق عدة دقائق لإعادة معايرة أدمغتنا إلى المهمة الأصلية". اجعل من عادتك النظر إلى شاشة واحدة فقط في كل مرة لتحسين التركيز .

8- -نظف حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي في الربيع



تساعدنا وسائل التواصل الاجتماعي على التواصل مع الناس بطرق غير مسبوقة وممتعة حقًا. ولكن كلما قضينا وقتًا أطول على وسائل التواصل الاجتماعي، شعرنا بالسوء، ولذلك نظف حساباتك و لا تخف من الحظر أو كتم الصوت أو إلغاء المتابعة أو الحذف، حتى تقوم بإنشاء قائمة بالاتصالات التي تجعلك تضحك وتبتسم وتملأك بالسعادة.

9 - تنزيل التطبيقات الصحيحة



يشعر الكثير منا بالإدمان على هواتفهم المحمولة ولكن هذه التطبيقات يمكنها في الواقع مساعدتك على تقليص كل الأشياء الرقمية: يتيح لك تطبيق Freedom حظر أي مواقع تشتت انتباهك على جهازك المحمول أو الكمبيوتر، بهدف مساعدتك على التركيز؛ ويتيح لك تطبيق Off-Time (المتاح على نظام أندرويد) حظر المكالمات والرسائل النصية والإشعارات بشكل انتقائي (يوفر إعداد "عدم الإزعاج" في آيفون خدمة مماثلة).

10 - حماية جسدك



وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والمراهقين ، يقضي المراهقون في المتوسط تسع ساعات على الأجهزة ذات الشاشات الرقمية. وقد يؤدي هذا إلى إجهاد العين الرقمي، والذي قد يسبب الجفاف وعدم وضوح الرؤية والصداع.

لتجنب إجهاد العين، اتبع قاعدة 20-20-20. وفقًا للقاعدة، بعد 20 دقيقة من النظر إلى الشاشة، يجب أن تنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.