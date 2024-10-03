إجراءات أمام المتهم بقتل "طالب الرحاب" قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.. تفاصيل

كتب إيهاب المهندس

أصبح حكم الإعدام الصادر ضد المتهم أشرف حامد المتهم بقتل الطالب بسام أسامة، نهائى بعد تأييده من محكمة النقد، فى اتهامهما بقتل المجنى عليه بسام أسامة بمساعدة 6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

وأصبح حكم الإعدام الصادر ضد المتهم واجب النفاذ، وتوجد إجراءات لتنفيذه منها:

ــ المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.



ـــ يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم، طبقا للمادة 471.

ــ لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، طبقا لنص المادة 472.

ــ تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.

ــ تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، طبقا للمادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية.

ــ عند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وقعت أحداث قضية طالب الرحاب فى 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ أتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجنى عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجنى عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين فى ذلك.