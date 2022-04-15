متى ينفذ حكم الإعدام فى قاتل "طالب الرحاب"؟

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين بقتل "طالب الرحاب، بالإعدام شنقاً للمتهم الأول بقتل طالب الرحاب، والسجن المؤبد لحبيبة خطيبة طالب الرحاب، والسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين.

يوضح "اليوم السابع"، في النقاط التالية النصير القانوني للمتهمين بعد صدور الأحكام ضدهم.

ويقول المحامي خالد محمد، إن المتهمين لم يتبقى أمامهم سوى درجة واحدة من التقاضي وهي النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بداية من حكم الإعدام على المتهم الرئيسي بقتل طالب الرحاب، والسجن المؤبد لخطيبته، والأحكام الخاصة بباقي المتهمين.

وأضاف المحامي بالنقض، أن المتهمين أمام ثلاث سيناريوهات أمام محكمة النقض، أولهما تأييد الأحكام الصادرة لتكون أحكام نهائية ويجب تنفيذها، أو تخفيف هذه الأحكام وفقا لما تراه هيئة المحكمة، أو إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين.

وكان صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

و كان النائب العام، أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ى" 20 سنة "سائق" و"باسم.م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته " سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجى"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، قتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوق خشبى وحبال وشريط لاصق بينما، قام باقى المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم فى الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلاف نشب بين المتهم الأول والمجنى عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم فى تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقى المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته"، واشتركوا جميعًا فى قتله واخفوا جثته بدفنها فى حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلاً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.