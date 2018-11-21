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تعرف على أخر كلمات طالب الرحاب قبل قتله: بحبكم وخدوا كل حاجة وسيبونى أعيش

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:30 ص
تعرف على أخر كلمات طالب الرحاب قبل قتله: بحبكم وخدوا كل حاجة وسيبونى أعيش قاتل طالب الرحاب وابنته
كتب أحمد حسنى
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اعترف المتهمين خلال نص تحقيقات النيابة  فى القضية رقم 9820 لسنة 2018 جنايات الشروق والمقيدة برقم 575 لسنة 2018 كلى القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول للنيابات، والمعروفة إعلاميا " بمقتل طالب الرحاب"، بوقائع الجريمة كاملة، ولحظات قتل الطالب بسام أسامة.

وأكد المتهم الرئيسى "أشرف حامد"، أن أخر كلمات الطالب بسام أسامة قبل مقتله، قائلا :" هو أنا بعد ما كتفته والناس مشيت أنا فضلت أعاتبه وأقوله "شوفت يا كلب وصلتنى لأيه، خسارة الـ6 ألاف جنيه اللى دفعتهم فى تكتيفك، واحنا فى عرضهم"، أنت فاكرنى ضعيف، أديك شوفت الراجل الكبير عمل أيه، فقعد يقولى "أنا أسف ياعم شريف، وأنا بحبك والله".

فيما كشفت المتهمة حبيبة أخر حديث بينها وبين المجنى عليه قائلة،:" أنا قعدت أعاتبه وأقوله "ليه وصلتنا للى احنا فيه دلوقتى، أنك تقول أنك كنت بتنام معايا، ورغم أن كان على بوقه بلاستر صوته كان مفهوم وقالى "مش هاجى جنبك تانى".

من جانبه قال المتهم الثالث والرئيس باسم محمد، أخر كلمات المجنى عليه، مستطردا: " أنا سمعت صوت بسام بعد ما دخل الأوضة، بيقول "ليه كده ياعمو شريف، خلاص خلاص أنا هعملك اللى أنت عايزه"، قومت ودخلت وراهم لاقيت الناس مكتفين بسام من أيده ورجله ورامينه على السرير".

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 24 نوفمبر، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.


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طالب الرحاب

المتهمين بقتل طالب الرحاب

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