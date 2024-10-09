لمرضى السكرى.. نوع من البذور أضفها للسلطة لخفض السكر فى أسرع وقت

كتبت فاطمة خليل

بذور الشيا، على الرغم من صغر حجمها، هي من الأطعمة الخارقة التي تأتي محملة بمجموعة من الفوائد الصحية، خاصة لمرضى السكرى، وتنظيم نسبة السكر في الدم أحد أهم هذه الفوائد، ويعد استخدام بذور الشيا لعلاج مرض السكري مفيدًا، حيث تم الترويج لها كمصدر جيد للألياف، يساعد هذا في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين مستويات السكر في الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ويمكن تناول هذه البذور كما هي ومن الأفضل أن يتم نقعها في الماء أو الحليب طوال الليل، وتكون جاهزة للاستخدام في اليوم التالي، بحسب موقع "تايمز ناو".

هل بذور الشيا إضافة جيدة لنظام غذائي لمرضى السكري؟

يجب على مرضى السكري الانتباه للأطعمة التي يتناولونها، يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لمرضى السكري إذا لم يتابعوا ما يأكلونه.

المفتاح هو اتباع نظام غذائي لمرضى السكري، والأطعمة التي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

بذور الشيا مصدر رائع لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والمغنيسيوم، كل هذه العناصر الغذائية يمكن أن تساعد في التخفيف من خطر حدوث مضاعفات مرض السكري من النوع الثانى.

إن تناول بذور الشيا بانتظام مع اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن أيضًا.

فقدان الوزن يمكن أن يساهم بشكل كبير في إدارة مرض السكري، علاوة على ذلك، فإن بذور الشيا مضادة للالتهابات بطبيعتها، لذلك فهي تساعد في التحكم في كمية الجلوكوز الزائدة في الدم.

الفوائد الغذائية لبذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، وهي علاج للعديد من الأمراض في الجسم. فهي مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الأمراض المزمنة. كما أنها تعزز صحة القلب وصحة العظام.

جرعة بذور الشيا لمرضى السكري

تنص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أنه يوصى بملعقتين كبيرتين أو 20 جرامًا من بذور الشيا يوميًا إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري.

كيف تأكل بذور الشيا لضبط مرض السكري ؟

يمكن إضافة بذور الشيا إلى المشروبات أو حتى العصائر لجعلها غنية بالعناصر الغذائية.

لاستخدام بذور الشيا لضبط مرض السكري، ضع ملعقة كبيرة من البذور في زجاجة ماء، أضف إليها شرائح رقيقة من الليمون. تناوله بعد ساعة من تحضير المشروب.

طريقة أخرى لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي لمرضى السكري هي السلطات. "بينما يُنصح بإضافة الفواكه والخضراوات والمكسرات الطازجة، فإن رش البذور مثل الشيا والكتان سيجعل السلطة غنية بالألياف، ويساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

الآثار الجانبية لبذور الشيا

في حين أن بذور الشيا تقدم فوائد متعددة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، إلا أن الإفراط في تناولها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل. قد تؤثر بعض الآثار الجانبية الشائعة لبذور الشيا على الأشخاص بما في ذلك مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية، أو مشاكل الجهاز الهضمي.