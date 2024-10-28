رئيس هيئة الدواء: 37% زيادة فى عدد مصانع الدواء و60% فى خطوط الإنتاج

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهدف الرئيسى لهيئة الدواء بكل قطاعاتها هو توفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم صناعة الدواء وتوطينها لمواجهة المتغيرات العالمية، متابعا: "ننفذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين شامل للصناعات الدوائية ونعد حوافز جازبة للاستثمار الدوائى لنمو القطاع وسد احتياجات اللبلاد دوائيا".

وقال الدكتور على الغمراوى، لـ"اليوم السابع"، إن هناك زيادة فى عدد المصنانع الدوائية بنسبة 37% و60% فى خطوط الإنتاج مشيرا إلى تواصل الهيئة مع جميع أطراف الصناعة".

وحول ما يثار حول نقص الدواء قال الدكتور على الغمراوى، إن صناعة الدواء فى مصر من الصناعات الهامة ونحن ندعم توفير الدواء المصرى للمرضى بقوة وهناك متابعات دقيقة من جانب قطاعات الهيئة لتأمين وتوفير الدواء ولا تتعدى نسبة نقص الدواء 7% وهناك تعاون مع المصانع والشركات والجميع يقف خلف المريض وينفذ توجيهات الدولة المصرية التى تهدف لحياة صحية كريمة.