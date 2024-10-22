هيئة الدواء تبحث سبل التعاون لتوفير دواء آمن وفعّال للمصريين

كتب: وليد عبد السلام

التقى الدكتور علي الغمراوى، رئيس هيئة الدواء، بالأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ، وممثلي اللجنة المفوضة بإداره نقابه صيادلة مصر، الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب، والأستاذة الدكتورة فاتن عبد العزيز، ويأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بقطاع الصحة، وذلك بهدف ضمان توفير أدوية آمنة وفعالة للمريض المصرى.

وجاء اللقاء في إطار مساعي هيئة الدواء المصرية لتفعيل التعاون المستدام بين الأطباء والصيادلة، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية. تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الجهات المختلفة لضمان وصول الدواء للمريض المصري بأعلى معايير الأمان والجودة، مما يساهم في تعزيز الثقة في النظام الصحي المصري وتحسين جودة الحياة لكل مواطن.

وشارك في الحضور من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني أحمد جودت، معاون رئيس الهيئة، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي.