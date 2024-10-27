أغرب الأمراض النفسية.. "الهستيريا القطبية" تبدأ بالصراخ وتنتهى بفقدان الذاكرة

كتبت مروة محمود الياس

الأمراض النفسية تتشعب وتتشابك، لا يمكن حصرها، كل يوم تظهر متلازمة أو اضطراب أو مشكلة نفسية أو عصبية أو عقلية، مهما كان منشأها ولكنها موجودة بالفعل.

الهستيريا القطبية، وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا الطبي، فإن هذا النوع من الهستيريا، هو متلازمة انفصالية حادة، تظهر على المريض بها العديد من الأعراض والعلامات والتي من بينها، التشنجات الحادة، الإثارة الشديدة، الانسحاب الاجتماعى الحاد، الذهول والخوف.

هذه الهستيريا الحادة يبدأ فيها المريض بالصراخ والعويل وإصدار الأصوات الحادة، والجرى والهياج الشديد، والجرى في المناطق الباردة وتحت درجات حرارة منخفضة دون أن يبالى، ليكون مثار استغراب من حوله، يحاول كسر الأشياء، والضرب والعنف وتمزيق الملابس والغضب الشديد، تستمر هذه الأعراض لفترة ثم فجأة يصاب المريض بالغيبوبة أو الدوار والدوخة، ليصحو منها ناسيا ما حدث، البعض منهم ينسى تفصيلا ما حدث، والبعض الآخر لا.

وارتبطت هذه الهستيريا مع الكثير من الاضطرابات العاطفية والنفسية والاجتماعية والعقلية كذلك، ويرجعها البعض لدرجات الحارة المنخفضة واضطرابات الجسم حينها لذا سميت بالقطبية، هذا ما أكد على تقرير آخر نشر في موقع dyatlovpass، وأضاف أن النساء هن الأكثر عرضة لتلك الهستيريا عن الرجال بنسب كبيرة، وقد تصيب هذه النوبات السيدات من الحين للآخر، وتم ربطها بالإصابة بالكثير من الاضطرابات العاطفية والنفسية، وبالرهاب بشكل عام، وبالهستيريا الخالصة، فضلا عن الاضطرابات الفسيولوجية التي تصيب البعض كذلك، لا خط علاجى دقيق لهذه الحالة، إلا من خلال خط دوائى وخط سلوكى معرفى، يتم فيه خضوع المريض للكثير من الجلسات والاهتمام بصحته وخاصة بالمشكلات التي قد يسببها اضطرابه وهيستيريته واضطراباته العاطفية وحركته الهائجة.