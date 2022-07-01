ليس فقط الاكتئاب.. اضطرابات نفسية تعرضك للوفاة احذرها

ليس فقط الاكتئاب كما هو شائع السبب الذي يقودك للرغبة في الوفاة عن طريق الانتحار، فقد أوضح التقرير المنشور عبر موقع "verywellmind"، العديد من الاضطرابات النفسية التي تقود الشخص لأعراض جسدية قد تتسبب في الوفاة، ومنها:
ليس فقط الاكتئاب.. اضطرابات نفسية تعرضك للوفاة احذرهاالجمعة، 01 يوليه 2022 08:00 م
الاضطرابات النفسية
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