متى يبدأ صوم الميلاد المجيد فى كنيسة الروم الأرثوذكس؟

كتب: محمد الأحمدى

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بدء صوم الميلاد المجيد فى كنيسة الروم الأرثوذكس، وبخاصة مع اقتراب بدايته، حيث يحتل هذا العيد مكانة كبرى للأقباط، لأنه يمثل ميلاد السيد المسيح.

وتعتبر كنيسة الروم الأرثوذكس من الكنائس التي تتبع التقويم الجريجورى حيث يبلغ مدة الصوم بها أربعون يوماً، بداية من الخامس عشر من شهر نوفمبر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، ويكون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فيها فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

ومن المقرر أن تبدأ الكنيسة الكاثوليكية، الصيام يوم 9 ديسمبر المقبل وتحتفل أيضًا 25 ديسمبر، أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيدأت الصيام فى 25 نوفمبر الجارى لمدة 43 يوما، بينما الاحتفال بالعيد يأتى يوم 7 يناير، أما الكنيسة الإنجيلية، فلا صيام بها، ولكنها تحتفل بعيد الميلاد يوم 6 يناير المقبل.