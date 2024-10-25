خطوات أفضل نمط حياة صحي لمريض "السمنة والسكري"

كتب – حسام الشقويرى

التحكم في الوزن هو ضرورة ملحة لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وقد أظهرت الدراسات أن حتى خفض الوزن بشكل متواضع يمكن أن يؤدي إلى عكس مسار ما قبل السكري وتأخير ظهور مرض السكري. وهذا يؤدي إلى زيادة إجمالية في متوسط العمر المتوقع والبقاء على قيد الحياة. إن فقدان الوزن بمعدل 5-10% من إجمالي وزن الجسم يحسن اللياقة البدنية بشكل عام، ويحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويقلل الحاجة إلى الأدوية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

فئة الوزن الزائد



يقع المرضى الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 23.5 إلى 27.5 كجم/م 2 في فئة الوزن الزائد. يمكن لهؤلاء المرضى تحقيق فقدان الوزن باتباع نظام غذائي صحي وتعديل نمط الحياة.

فيما يلي بعض النصائح للتحول إلى نظام غذائي أكثر صحة:

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف. ومن الجيد تناول الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات. وأضف كمية مناسبة من البروتين إلى النظام الغذائي. وتناول الكثير من الخضار والسلطات.

من المهم التحكم في كمية الطعام التي تتناولها. لا تفرط في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الحارة والدهنية والمعلبة والمصنعة. راقب كمية الملح التي تتناولها يوميًا. تناول الطعام على فترات منتظمة.

الأهم من ذلك هو تقليل تناول السكر الزائد. امنع الحلويات، والسكريات، والمحليات الصناعية، والمشروبات الغازية، والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

مارس الرياضة يوميًا. يمكنك ممارسة أنشطة مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو ممارسة التمارين الرياضية أو الجري أو تمارين الأيروبيك أو تمارين القوة أو اليوجا أو المشي. استشر خبيرًا في اللياقة البدنية قبل البدء في ممارسة أي روتين رياضي .

حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب التوتر. راقب مستويات السكر في الدم بانتظام.

مرضى السكري المصابين بالسمنة من الدرجة الأولى



المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 27.5 إلى 32.5 كجم/م 2 ينتمون إلى فئة السمنة من الدرجة الأولى. يمكن لهؤلاء المرضى أيضًا الاستفادة من النظام الغذائي وتعديل نمط الحياة، وهناك دور لأدوية إنقاص الوزن أيضًا لهؤلاء المرضى والتي يمكن وصفها بعد مناقشة مع طبيب السكري وأخصائي الغدد الصماء المعالج. ومن المهم مراقبة مستويات السكر في الدم ويجب إجراء مراقبة دقيقة. وقد يستفيد المرضى في هذه الفئة أيضًا من علاجات إنقاص الوزن بالمنظار إذا لم تكن الطرق المحافظة الأخرى لفقدان الوزن فعالة.

مرضى السكري المصابين بالسمنة من الدرجة الثانية والثالثة



المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يتراوح بين 32.5 إلى 37.5 كجم/م 2 يندرجون تحت فئة السمنة من الدرجة الثانية. بالإضافة إلى تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة والعلاج بالأدوية والعلاجات التنظيرية، يمكن أيضًا النظر في الجراحة الأيضية لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع 2. يمكن أن تؤدي الجراحة الأيضية إلى إطالة فترة شفاء مرض السكري وتأخير ظهور المضاعفات الدقيقة والكبيرة لمرض السكري من النوع 2. ويقع المرضى الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يزيد عن 37.5 كجم/م 2 في فئة السمنة من الدرجة الثانية ويستفيدون بشكل كبير من جراحة السمنة والتمثيل الغذائي. ولا تؤدي الجراحة إلى فقدان الوزن فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى شفاء سريع من مرض السكري.